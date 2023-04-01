Asgari ücret 10 bin lirayı geçecek

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplarken Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapılacağını açıkladı. Buna göre asgari ücret tespit komisyonu Haziran ayında tekrar toplanarak yılın ikinci yarısı için yeni bir asgari ücret belirleyecek. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan emeklilerin taban maaşını 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkardıklarını duyurmuştu.Ardından emekli ikramiyelerinin 1.100 TL'den 2000 TL'ye çıkartıldığı açıklandı. Bu iki düzenleme ile ilgili yasa da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre Nisan ayında EYT'liler dahil tüm emekliler için en düşük maaş 7.500 TL olarak uygulanırken 20 Nisan'dan önce verilecek bayram ikramiyesi de 2000 TL olarak ödenecek. Emekliler ayrıca Temmuz ayında enflasyona göre yeni bir maaş artışı da alacak. Emekliler ile birlikte işçiler için de Temmuz ayı zam ayı olacak. Asgari ücret yeniden belirlenecek.Normal şartlarda asgari ücret her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor ve bütün yıl uygulanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl Ocak ayında belirlenen asgari ücret Haziranda toplanan komisyonca bir ara zam ile artırılmış ve net 5.500 TL'ye çıkartılmıştı. Yapılan zam oranı ise yüzde 30 olmuştu. Yıllık artışa bakıldığında ise yüzde 90'ın üzerinde bir asgari ücret zammı yapılmış oldu. Geçen yıl yapılan ara zam sonrası asgari ücret hesabı şöyle olmuştu:ASGARİ ÜCRET 6.471,00 TLSGK PRİMİ % 14 905,94 TLİŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 64,71 TLKESİNTİLER TOPLAMI 970,65 TLNET ASGARİ ÜCRET 5.500,35 TL2023 yılında uygulanacak asgari ücret için de Aralık ayında toplanan komisyon yeni asgari ücreti brüt 10.008 TL, net olarak da 8.500 TL olarak duyurdu. Şimdi 2023 yılı için de bir ara zam gündeme gelmiş oldu. Ocak ayında yapılan artış ile asgari ücret hesabı şöyle gerçekleşti:ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)ASGARİ ÜCRET 10,008.00SGK PRİMİ % 14 1,401.12İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100.08KESİNTİLER TOPLAMI 1,501.20NET ASGARİ ÜCRET 8,506.80Temmuz ayından itibaren yeni asgari ücret uygulanması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Haziran ayında toplanması gerekiyor. Komisyonun yeni asgari ücret için yeni rakam belirlerken en büyük parametresi ise enflasyon olacak. Emekliler ve memurlar yılda iki kez oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Asgari ücrete yapılan ara zamda da yine enflasyon ölçü olmuştu. Bu yıl da yine Temmuz ayının üçünde açıklanması beklenen 6 aylık enflasyonun belirleyici olması bekleniyor.Ocak ve Şubat enflasyon rakamlarına bakıldığında oranlarda bir gerileme görülüyor. Alınan tedbirler ile enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 ile yüzde 30 arasında gerçekleşmesi de hesaplanabilir. Ancak önümüzdeki 4 aylık enflasyon bunda belirleyici olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 30'luk asgari ücret ara zammının bin benzeri gerçekleşirse brüt asgari ücret 13.010 TL'ye ulaşacak. Net asgari ücret ise 11.050 TL'ye kadar çıkmış olacak. Artış yüzde 20 olursa bu kez brüt asgari ücret 12.010 TL'ye net asgari ücret ise 10.200 TL'ye çıkacak.