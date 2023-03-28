Emekliye zamlı ikramiye rehberi

Emeklilerin taban maaşıyla birlikte ikramiyeleri de artırıldı. Taban maaş alan emekliler böylece bayram öncesi çifte artış yaşayacak. Peki zamlı ikramiyeler kimlere ödenecek? EYT’liler ikramiye alabilecek mi? İşte cevapları... TBMM gündemine gelen yeni yasal düzenleme ile emeklilerin taban maaşları 7.500 liraya çıkartılırken bayram ikramiyeleri de 2 bin lira oldu. Böylece emekliler yılda iki ikramiye ile birlikte toplamda 4000 TL almış olacaklar. İkramiye her emekliye maaşı kaç lira olursa olsun eşit olarak ödeniyor.Bu yüzden maaş almaya hak kazanan EYT'liler için de ilk ikramiye hakkı doğmuş olacak.İkramiye için herhangi bir başvuru yapmanız gerekmiyor.Paralar otomatik olarak maaş hesabınıza yatırılıyor. İşte zamlı ikramiyelerle ilgili soruların cevapları...SGK'danyaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle Mart ayında başvuranlar da ilk ikramiyelerini nisan ayında alacak.İkramiyeyi almak için bayramın olduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.Mart ayında emeklilik için başvuranlara 1 Nisan itibariyle aylık bağlanacak. Bu nedenle bu ay başvuranlar Nisan'da verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.Bunun dışında emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin emeklilik tarihlerine göre ikramiye hakkı doğacak. Örneğin Haziran ayına kadar başvuranlar için Kurban bayramı ikramiyesi hakkı doğmuş olacak. Haziran'dan sonra emeklilik için müracaat eden EYT'liler ise bayram ikramiyelerini 2024 yılındaki Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde alacaklar. Bu yüzden Nisan'daki Ramazan bayramı ikramiyesinden sadece Mart ayında başvuran EYT'liler yararlanacak.İkramiyeödemeleri bayramdan önceki hafta yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konudaki ödeme takvimini duyuruyor. Bu yıl Ramazan bayramı öncesi hafta 17-20 Nisan tarihlerine rastlıyor. Bu dört gün içinde ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.Bayramikramiyeleri emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin maaş aldıkları banka ve şubesine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor.İkramiyeler için herhangi bir başvuruya gerek bulunmuyor.Ödemeler otomatik olarak hesaplara açıklanan tarihte yapılıyor.Bu günekadar emeklilere her bayram da 1.100 TL olmak üzere toplamda 2.200 TL ödeme yapılıyordu. Bu sene ikramiye miktarı 900 TL artırılarak 2.000 TL'ye çıkartıldı. Böylece 2000 TL Nisan'da ve yine 2000 TL Haziran'da olmak üzere toplamda 4.000 TL ödeme yapılacak. Emeklilere yapılan bu ödemeler ölüm maaşı (dulyetim) alanlara maaş oranına göre, iş göremezlik ödeneği alanlara ise rapor oranına göre ödenecek.Eşinden ve babasından maaş alanlar için maaş oranları bulunuyor. Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75.Emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından yüzde 25 oranında maaş alıyorlar.Buna göre ikramiye miktarları belirleniyor.