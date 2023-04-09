EYT’liye ikramiye formülü

Emeklilere her Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ödenen ikramiyelerden yeni emekli olan EYT’liler de yararlanacak. Mart ayında başvuranlar iki ikramiye birden alırken daha sonra başvuranlara tek ikramiye verilecek

Milyonlarca EYT'li emeklilik için başvuru sürecini devam ettiriyor.

İlk etapta Mart ayında başvuranların sayısı 1.6 milyona ulaşırken şartlarını tamamlayanlar müracaat etmeye devam ediyor. Bu arada birçok EYT'linin işlemleri tamamlanırken maaşları da hesaplandı. Bu EYT'lilere ilk etapta maaş farkları ödenmeye başlandı. E-Devlet'teki emekli günlük ödeme bölümünden fark yatırıldığını kontrol eden EYT'liler bankalardan bu paraları çekiyor.

EYT'liler için bu ödemelerin dışında bir maaş ve ikramiye ödemesi de Nisan ayında yapılacak. Nisan ayında maaş ve ikramiye alabilmek için başvuruların Mart ayında yapılmış olması gerekiyor. Mart ayının 31'ine kadar başvuran EYT'liler için maaş hesabı Nisan ayının 1'inden itibaren başladı. Bu yüzden de Nisanın başından maaş ödeme gününe kadar olan süredeki farklar ödeniyor.

Mart ayında başvuranlar Ramazan bayramı ikramiyelerini de hak etmiş oldular. Bu gruptaki EYT'lilerin ayrıca Kurban bayramı ikramiyesi hakları da olacak.

SONRA BAŞVURANLAR NE YAPACAK?

Mart ayında başvuramayanlar açısından ise farklı ödeme tarihleri olacak. Nisan ayında başvuranlar Ramazan bayramı ikramiyesini kaçırmış olacak. Ancak Mayıs ayının 1'inden itibaren maaşları belirlenecek ve mayıs ayı farklarını da almış olacaklar. Bu gruptaki EYT'liler Ramazan bayramı ikramiyesini kaçırmış olsalar da Haziran ayındaki Kurban bayramı ikramiyesini alabilecekler. Böylece 2023 yılı için sadece bir ikramiye alacaklar. 2024 yılı ikramiyelerini ise tam olarak almış olacaklar. Bu yıl ikramiye alabilmek için son başvuru tarihi ise Mayıs ayının sonuna kadarki sürede olacak. Mayıs ayında başvurusunu tamamlayanlar için maaş hesabı Haziran ayının 1'inden itibaren başlamış olacak. Böylece hem Haziran'daki aylık farkını hem Haziran maaşını hem de aynı ay içinde ödenecek olan Kurban bayramı ikramiyesini almış olacaklar. Bu aydan sonra yapılacak başvurularda ise ikramiye kaçırılmış olacak. Ancak 2024 yılı ikramiyeleri ödenecek.

İŞLEMLER GECİKİRSE HAK KAYBI YOK

Emeklilik işlemleri gecikenler açısından bir hak kaybı bulunmuyor. Bu EYT'liler için önemli olan başvuru tarihi. Ne zaman maaş ödemeleri olursa o zaman hem birikmiş aylıklarını hem de birikmiş ikramiye tutarlarını toplu olarak alacaklar.

İKİ BAYRAMDA 4000 TL HESAPLARDA

Bu yıl için yapılan artışla 1.100 TL olan ikramiye tutarları her bir bayram için 2000 TL'ye çıkartıldı. Emeklilerin tamamı hem Ramazan hem de Kurban bayramı öncesi 2000'er liradan toplamda 4000 TL bayram ikramiyesi almış olacak.