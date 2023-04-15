Ev kadınına yıpranma ile emeklilik hakkı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi özellikle sosyal tarafları önceleyen yenilikler içeriyor. Başta aile olmak üzere birçok kesimi destek kapsamına alan düzenlemeler önümüzdeki dönemde hayatımıza girecek.Özellikle aile destek programı ile başta kadınlar ve gençler olmak üzere dezavantajlı kesimler koruma altına alınıyor. Kadınlar için getirilen erken emeklilik ve prim destekleri bu noktada önem kazanıyor.Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak.Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin üçte birini devlet üstlenecek. İsteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında bulunuyor. Ancak reform sisteminin içinde Bağ-Kur SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için burada 5400 yerine 4500 gün ya da 3600 gün ile emeklilik de mümkün olabilecek. Böylece ev kadınları 15 yıl yerine 12.5 yıl ya da 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Daha önce sigortası olan ev kadınları için bu süre daha da kısalacak. Ödenecek prim miktarı ile ilgili yılda 15 bin liraya yakın bir katkı da yapılacak.Bugün asgari isteğe bağlı sigorta primleri şöyle hesaplanıyor:Asgari ücret : 10.008 TL Bir aylık prim : 10.008 X % 32 = 3.202,56 TLDevlet katkısı: 1.067,52 TL Ödenecek tutar: 2.135,04 Yıllık katkı: 12.810, 24 TLEv kadınlarına yapılan bu destek dışında eğer annelik de varsa ikinci bir erken emeklilik imkanı da gelecek. Burada çocuk sayısına göre emeklilik şartlarında iyileşme olacak. Hem prim miktarları düşecek hem de emeklilik yaşı geriye çekilecek.Aynen yıpranma düzenlemesinde olduğu gibi çocuk sayısına göre belli miktarda prim yıllıkçalışmaya eklenecek. Böylece ev kadınlığı da yıpranma kapsamına alınmış oluyor. Örneğin yılda 90 gün prim eklenen bir sigortalı anne 4 yıl çalışmasına rağmen 5 yıl çalışmış gibi olacak.Bu da ona daha önce emekli olma imkanı getirecek. Eklenen süre kadar da yaştan yapılacak indirim sayesinde anneler erken emekli olabilecek.Emeklilik dışında çalışan kadınlar ve özellikle anneler için de uzaktan çalışma ve esnek çalışma modelleri getiriliyor.Mevcut durumda uygulanan yarı zamanlı çalışmaya ek olarak anneler isterlerse çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmek için uzaktan çalışma yapabilecek veya esnek çalışma modellerinden yararlanabilecek. Ayrıca bakıcı istihdam ederek maaşının bir kısmını devletten alabilecek.Dünden itibaren milyonlarca EYT'li ve emekli Nisan ayı maaşlarını erkenden almaya başladılar. Aylık gününe göre de Salı gününe kadar ödemeler devam edecek. Bu arada maaşlar ile birlikte ikramiyeler de zamlı olarak yani 2.000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.Bu arada emeklilik işlemleri tamamlanan birçok EYT'li de ilk maaşlarını ve ikramiyelerini alıyorlar. Ayrıca bu EYT'lilere 1 Nisan ile maaş günleri arasındaki farklar da ödeniyor. Bu arada Mart ayında başvurmasına rağmen henüz işlemleri bitmemiş olanlar için hak kaybı da olmuyor. Onlar işlemleri bittiğinde bütün bu ödemeleri toplu olarak alacaklar.