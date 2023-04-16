Evlilik parası devletten

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan evlilik desteği milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak. Faizsiz destek için 2 yıl da geri ödemesiz dönem olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi sosyal yönü ile dikkatleri çekiyor.

Dezavantajlı kesimleri önceleyen aile kurumunu korumaya yönelik birçok tedbir de önümüzdeki dönemde devreye alınacak.

Bu noktada kadınlara erken emeklilik getirecek yıpranma hakkı ile prim desteği başlamış olacak. Ayrıca annelerin çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak yeni modeller devreye alınacak. Bu gün uygulanan yarı zamanlı çalışmanın yanında anneler çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istediklerinde esnek çalışma saatleri seçebilecek, ya da uzaktan çalışma modeline geçebilecek. Bu noktada esnek çalışma modellerinden babalar da anneler gibi yararlanabilecek. Evlat edinenler için de aynı şartlar geçerli olabilecek.

Yine evliliklerin kolaylaşması ve maddi sıkıntıların finansmanı için de yeni bir model getirilecek. Evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi imkanı getiriliyor. Böylece maddi sıkıntılar yüzünden evliliğini erteleyenler bu kaynağı kullanacak.

KİMLER YARARLANACAK

Destek evlenecek bütün çiftler için geçerli olacak. Burada genelde gençler hedef kitle olsa da hangi yaşta olursa olsun evlenenler destekten yararlanacak. Şu anda belirlenen miktar 150 bin lira. İleride şartlara göre bu miktarın artırılması da söz konusu olabilecek.

Bu para faizsiz kredi olarak verilecek.

Ancak ilk iki yıl ödeme yapılmayacak. Daha sonra ise ödemeler 48 ayda belirttiğimiz gibi sadece anapara olarak ödenecek.

Bakıldığında toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planı sunulmuş olacak ki bunun 24 ayında herhangi bir ödeme olmayacak.

Çiftler evliliklerinin ardından 2 yıl bir borç yükü ile karşılaşmamış olacaklar. Aile destek programlarıyla da her hanede en az bir istihdam modeli devreye alınmış olacak.

Ödeme planı ise şöyle olacak;

Alınacak kredi: 150 bin lira Toplam vade: 72 ay Ödemesiz dönem: 24 ay Aylık ödeme: 2.084 TL (72 ay) Aylık ödeme: 3.125 TL (48 ay)

KAYNAK BANKADAN

Söz konusu evlilik desteği ve aile desteklerinin kaynağını ise kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek. Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan almış olacak. Böylece bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

AİLEYE 6 ADIMDA KORUMA

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Aile koruma Kalkanı hem ailenin korunması, hem ailenin kurulması hem de özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin desteklenmesini sağlayacak.

Altı adımda yürüyecek sistem şu ana hatlardan oluşuyor:

1- Ailelere gelir desteği: Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan ailelere vatandaşlık maaşı benzeri bir ödeme yapılacak.

Burada kişi başı ödeme değil hane başı ödeme gerçekleşecek.

2-Her aileye en az bir sigortalı:

Ailelerin gelir seviyeleri desteklenirken bir yandan da çalışma imkanları sağlanacak. Böylece sistem her ailede en az bir sigortalı çalışan üzerine kurulacak.

3-Ev kadınına prim desteği: İsteğe bağlı sigorta yaptıracak olan ev kadınlarının ödeyeceği primin üçte birini devlet karşılayacak.

Böylece yılda 12 bin lirayı geçen destek sayesinde kadınlar daha kolay emekli olabilecek.

Bağ-Kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek.

4-Annelere esnek emeklilik: Çocuk sahibi olan ev kadınları prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek.

5-Çalışan anneye esnek çalışma: Bu sistem ile anneler çalışma hayatında daha kolay yer alabilecek. Annelerin yarı zamanlı çalışma sistemi genişletilirken esnek saatler ve uzaktan çalışma modelleri devreye konulacak. Böylece anneler hem iş hayatında yer alıp hem de çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilecek. Bunun yanında çalışan annelere bakıcı desteği de sağlanacak. Bakıcıların ücretlerini devlet üstlenecek.

6-Evlenene faizsiz destek: Evlenecek olanlar için 150 bin liralık faizsiz destek kredisi sağlanacak. Kredi 48 ay vadeli olacak ve 24 ay ödemesiz olarak uygulanacak.