Milyonlara ödeme takvimi

Seçimlerin ardından milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak yasal düzenlemeler peş peşe devreye girecek. Emekliler için maraton Haziran ayında başlayacak Ağustos'ta devam edecek.

EYT başvurusu yapanlar da bu üç aydaki gelişmelerden yararlanacak..

Milyonlarca vatandaş için önümüzdeki üç ayda gelirlerini artırıcı çok önemli gelişmeler olacak. Özellikle emekliler için hem seyyanen artışlar hem de enflasyon zamları yapılırken refah payı da gündeme gelecek. Bütün bu gelişmelerden emeklilik başvurusu yapan tüm EYT'liler de yararlanacak. Yapılacak artışlar bundan sonra emekli olacakların maaş hesabında da kullanılacak.



HAZİRANDA SEYYANEN ARTIŞLAR VAR

Emekliler için maaş artış maratonu Haziran ayı ile birlikte başlayacak.

Seçimlerden sonra toplanacak olan Meclis ve kurulacak hükümet düzenlemeleri çıkartacak.

İlk düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklileri için olacak. Nisan ayında taban emekli maaşı 5.500 liradan 7.500 liraya çıkartılmıştı. Haziran ile birlikte 7.500 TL'nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen bir artış gündeme gelecek. Maaş miktarına göre yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak.

Buna göre 7.500 TL ile 10.000 TL arasından başlayarak 10 bin-15 bin TL arası , 15 bin -20 bin TL arası ve 20 bin TL üzeri aylıklar için ayrı ayrı artışlar gerçekleştirilecek. Artışların seyyanen olması bekleniyor.

Ancak oransal da yapılabilir.

Haziran'daki bir başka gelişme de memur emeklileri için gündeme gelebilir. Başkan

Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılacağını açıklarken emekli memurlarında benzer artışlardan yararlanacağını söylemişti. Bu da memurlarla birlikte memur emeklileri için de bir kademeli seyyanen artışı gündeme getirebilir.

Haziran ayındaki üçüncü gelişme ise ikramiyeler için yaşanacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesinde yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.

Emekli ikramiyeleri 1.100 TL'den 2 bin liraya çıkartılmıştı.

Şimdi yeniden bir artış yapılması da gündemde. Burada 2.500 TL ile 3.000 TL arası bir yeni ikramiye getirilmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesinden Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonuna kadar başvuran tüm EYT'liler de yararlanacak.

Haziran ayında ayrıca işçiler için yeni bir asgari ücret belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak.



TEMMUZ'DA REFAH PAYI GELİYOR

Temmuz ayı ile birlikte EYT'li emeklilerle birlikte 16 milyon emekli için enflasyon artışları ve refah payı gündeme gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken buna refah payı da eklenecek. 4 aylık enflasyon yüzde 15.22 çıkmıştı. Buna iki veri daha eklenerek 6 aylık enflasyon belirlenecek.

Tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20'yi geçmesi bekleniyor. Refah payı ile birlikte artış oranının yüzde 30'u geçmesi bekleniyor.

Memurlar ve memur emeklileri ise Temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam alacak. Ayrıca Ocak ayından bu yana yüzde 8'in üzerinde oluşacak enflasyon farkı da eklenecek. Bunun dışında memur emeklileri için de refah payı ile birlikte yine yüzde 30'un üzerinde bir artış söz konusu olacak.

Temmuz ayında yapılacak bütün bu artışlardan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu yapan tüm EYT'liler de yararlanacak.

Onların emekli maaşları olduğu için direkt maaşlarına yansıtılacak.

Ancak daha sonra başvuru yapanlar için de maaş hesabı yapılırken enflasyon artışları göz önüne alınacak.

Yapılacak tüm artışlar vefat eden emeklilerin dul yetim maaşı alan yakınlarına da aynı oranda yapılacak.

Bunların dışında yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası alanlar da memurlara yapılan zam oranında zam alacaklar.



AĞUSTOS'TA BÜYÜK BULUŞMA

Ağustos ayı ile birlikte yaklaşık 5 milyon kamu görevlisi ve yaklaşık 3 milyon memur emeklisi içtin toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmelerde 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak olan 4 ayrı zam oranı ile mali ve sosyal haklar karar bağlanacak. Burada da enflasyon oranları ve Temmuzda yapılan refah payı artışları üzerinden pazarlıklar yapılması bekleniyor.

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