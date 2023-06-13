Milyonlara yeni maaş

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve işsizlik maaşından sosyal ödemelere kadar birçok alanda da gösterge rakamı olan asgari ücret yeniden belirleniyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni asgari ücret için çalışmalar da başladı. 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemek 13 Haziran Salı günü Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı açıklandı. Komisyonda 5 adet işçi temsilcisi 5 adet işveren temsilcisi bulunacak.İşçileri Türkİş temsil ederken, işverenleri TİSK temsil edecek. Komisyonda ayrıca hükümetten 5 üye de olacak.Komisyonda özellikle 5 aylık enflasyon rakamı ile 6 aylık öngörüler, geçim endeksleri ve işveren maliyetleri değerlendirilerek yeni bir rakama karar verilecek. Şu anda 8.506 TL olan net asgari ücretin çift haneye çıkması bekleniyor.Açıklanacak yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintilerdüştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş.Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.Asgari ücretin ne kadar olacağı hesaplanırken geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu yıl da yine enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. Son iki yıllık artışlara bakıldığında yaklaşık yüzde 200 oranında bir artış yaşandı. 2022'de belirleneniki ayrı asgari ücret ile işçilere yüzde 100 zam yapılmış oldu. Ocak ayında ise yüzde 54.7 artış ile net asgari ücret 5500 TL'den 8.506 TL'ye çıkartıldı. Bu yılın ikinci yarısı için ise refah payı ile birlikte yüzde 30-35 oranında bir artış daha yapılması bekleniyor.Böylece net asgari ücretin 11 bin lirayı geçeceği hesaplanıyor.Asgari ücret bir gösterge rakamıolduğu için birçok ödemenin ve borçlanmanın da belirleyicisi oluyor.İşsizlik maaşından doğum borçlanmasına, Bağ-Kur primlerinden sosyal ödemelerin gelir kriterine kadar tüm konular asgari ücrete göre belirleniyor.Bu yüzden ilan edilecek asgari ücret 85 milyonu da ilgilendirecek.Ayrıca Asgari ücretin artırılacak olması tüm özel sektör çalışanlarını da ilgilendiriyor. Yeni taban ücret tüm maaşları da yukarı çekiyor. Böylece tüm çalışanlara Temmuz ayında zam yapılması gündeme geliyor.Asgari ücretten 2022 yılından bu yana vergi de alınmıyor. Sadece asgari ücretten değil, tüm maaşlardaki asgari ücret kadar olan kısım da gelir vergisinden muaf tutuluyor. Böylece brüt maaş alanların ücretlerine bir katkı olurken net maaştan anlaşanlarda ise işverene destek sağlanıyor.