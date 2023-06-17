Asgari ücrette rakam netleşiyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, Kurban bayramı öncesinde belli olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başladı.

Takvimin sıkışık olması sebebiyle toplantılarda konular hızlıca ele alınıyor. Bu yüzden ilk toplantıda da taraflar taleplerini masaya getirdiler. İkinci toplantı 19 Haziran pazartesi günü gerçekleşecek.

Burada da rakamların netleşebileceğini bekliyoruz. Üçüncü toplantı sonrası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.



TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparken masada talepler de dile getirildi demiştik. Kabinenin ilk toplantısında da asgari ücret konusu gündeme geldi ve bakanlara bilgi verildi.

Ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da asgari ücret ve memurlarla emeklilere yapılacak zamlar yine masaya getirildi. Ayrıca Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile zamlar konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. İlk toplantıya taraflar hangi taleplerle geldi ona yakından bakalım.

Bu taleplere göre işçi tarafı asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkartılmasını istiyor. Talep yerine gelirse bugün için net ücretin 11 bin 830 TL civarında olması gerekecek. Bu da asgari ücrete yüzde 38-39 civarında bir artış anlamını taşıyor. Ancak bilindiği gibi asgari ücret dolarla hesaplanmadığı gibi dolarla da ödenmiyor. Bu yüzden işçi tarafının talebi 11.830 lira ve üstünde bir rakam olarak masada tartışılıyor.



DESTEĞİN SÜRMESİ İSTENİYOR

Türk-İş'in bu talebine karşı işveren tarafı TİSK ise 10 bin lira net rakam olmasını istediklerini masaya getirdi.

Ancak TİSK tarafı özellikle destekler ve teşviklerin devam etmesi durumunda bu rakamın üzerine de çıkabileceklerini masada taraflara bildirdi. Bu da işverenlerin aslında rakam konusunda esnek davranabileceğini gösterdi.

O yüzden uzlaşı ihtimali çok yüksek görünüyor. Tabii burada komisyonda kamuda olduğu için özellikle destekler konusunda hükümetin yapacağı açıklama önem kazanıyor. Bilindiği gibi 2022 yılında asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmasına son verilmiş hatta tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım vergiden muaf tutulmuştu. Bu desteğe ilaveten asgari ücretin bir kısmının İEŞKUR tarafından karşılanması yani bir asgari ücret desteği uygulamasının devam etmesi de söz konusu.

Burada 11.830 TL net ücretin 830 TL'sinin asgari ücret desteği olarak İŞKUR tarafından karşılanması ve işverenin 11.000 TL ödemesi de talepler arasında yer aldı. İki tarafın ortak bir noktada buluşması durumunda ise rakamın 450 dolar civarında yani 10 bin 650 TL olması ve yüzde 25 artış yapılması da pazarlık sırasında konuşulanlar arasında bulunuyor. Bu durumda ise işveren 10.000 TL öderken kalan 650 TL asgari ücret desteği olarak İŞKUR tarafından karşılanacak.



YÜZDE 35'LİK ARTIŞ OLABİLİR

Bu noktada desteğin daha önceki yıllarda olduğu gibi işveren ödemelerinden mahsup edilmeyip doğrudan işçiye ödenmesi de gündeme geldi. Bu konuda da Kabine'de karar alınması bekleniyor. Ayrıca asgari ücretten gelir vergisi alınmaması ve tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısmın vergiden muaf tutulması da devam edecek.

Ayrıca asgari ücretlilerin vergi diliminden etkilenmemesi uygulamasına da devam edilecek.

Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda hep enflasyonun üzerinde bir artış görüyoruz. Dolayısıyla enflasyon artı refah payı şeklinde artışlar gerçekleşti. Son iki yılda ara zamlar yapıldığı için toplam artış yüzde 200'ü bulmuş durumda. Geçen yıl da iki artış ile birlikte yüzde 100'e yakın bir zam yapılmıştı. Bu yıl da ara zamda bizim tahminimiz yüzde 30-35 arasında bir artışın yapılması. Bu durumda net asgari ücret 11.058 lira ile 11.500 TL arasında bir rakama ulaşabilir. Tabii burada komisyonun vereceği karar çok önemli.

Bayramdan önce yetişirse yeni asgari ücreti öğrenmiş olacağız.

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