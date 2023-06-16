Asgari ücret 11.500 lirayı bulabilir

Devlet desteği ile birlikte yüzde 30 civarında bir artışla asgari ücretin net olarak 11.058 TL olarak belirlenmesi bekleniyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Başkan Erdoğan’ın katkısıyla rakamın 11.500 TL’yi bulabileceği ihtimaller arasında.

Asgari ücrete ara zam mesaisi 13 Haziran'da başladı. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete yapılan ara zam için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını pazartesi gerçekleştirecek. Yazarımız Faruk Erdem, konuyu detaylarıyla ele aldı. "Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarında enflasyonun üzerinde oranlar görüyoruz" diyen Erdem, "Başkan Erdoğan'ın 'Asgari ücret noktasında işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklaması da bu anlayışın devam edeceğini gösteriyor.

Geçen yıl yüzde 100'e yakın artış gerçekleşti. Bu yıl başında yüzde 54.7 zamla brüt 10.008, net 8.506 TL'ye çıkartıldı" dedi.

19 HAZİRAN'DA TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı, ikincisinin 19 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Erdem, "İşçi tarafını temsil eden Türk-İş masaya 11.835 TL net asgari ücret teklifiyle geldi. Aslında bu Çalışma eski Bakanı Vedat Bilgin'in 500 dolar açıklamasından yola çıkılarak yapılan bir teklif olarak geldi. İşveren tarafını temsil eden TİSK ise ilk teklif olarak net maaşın 10.000 TL'ye yükseltilmesini istedi.

Ancak rakamda çok diretmediği ve bu konuda esnek olacakları da gelen bilgiler arasında.

Bu taleplere baktığımızda işçi tarafının istediği zam oranı yüzde 39 civarında olurken, işverenin teklifi yüzde 18'e yakın çıkıyor. İki teklife bakınca işveren 6 aylık enflasyonu baz alırken, işçinin talebinde refah payını da görüyoruz" dedi.

Erdem şöyle devam etti: "Rakamda çok diretmediği ve bu konuda esnek olacakları da gelen bilgiler arasında. Bu taleplere baktığımızda işçi tarafının istediği zam oranı yüzde 39 civarında olurken, işverenin teklifi ise yüzde 18'e yakın çıkıyor. İki teklife bakınca işveren 6 aylık enflasyonu baz alırken, işçinin talebinde refah payını da görüyoruz. Bu noktada 450 dolarlık bir rakam üzerinde pazarlık başlatıldı. Buna göre net asgari ücret 10.650 TL, bunun 650 TL'sinin İŞKUR tarafından karşılanması dile getirildi. Bu rakama göre yüzde 20 civarı artış söz konusu olacak."

UZLAŞI İLE NETİCELENECEK

DEVLET desteği ile birlikte yüzde 30 civarında bir artış ile asgari ücretin 11.058 TL net olarak belirleneceğinin beklendiğini belirten Faruk Erdem, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir katkısı olacaktır. O noktada rakamın 11.500 TL'yi bulabileceği de ihtimaller arasında. Kısa sürede uzlaşı ile neticeleneceğini bekliyoruz" dedi.