Asgari ücrete yeni formül

ASGARİ ücret için ikinci toplantı yarın yapılacak. Bu yıl tek asgari ücretin belirlenecek olması zam oranının yüksek olacağı beklentisini artırdı. Buna göre yüzde 50 rakamı konuşuluyor. Söz konusu artış gerçekleşirse 2024 asgari ücret tutarı, net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya ulaşacak

Milyonların gözü kulağı yeni asgari ücrette... 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için çalışmalar geçen hafta başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. İlk toplantıda rakam konuşulmadı ancak yapılan açıklamalar sürece ilişkin ipuçları verdi.

REFAH PAYI EKLENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog yoluyla, ekonomiyi büyütecek, çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını söyledi. Bu kapsamda çalışmalarda temel kriter enflasyon verileri olacak, bir refah payı da eklenecek. Enflasyonun üstünde bir artış yapılarak çalışanlar korunacak. Belirlenecek ücretin işverenin karşılayabileceği, istihdamı koruyacak seviyede olmasına dikkat edilecek. Asgari Ücret Tespit komisyonu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Bu yıl asgari ücretin yıllık olarak belirlenmesi artış oranının yüksek olması beklentilerini de artırıyor. Komisyon Ocak ayında başlayacak ücretin bir sonraki Aralık ayına kadar ödenecek olmasını da göz önüne alacak. 2023 yılına Temmuz 2022'ye göre yüzde 54.66, Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artışla 8 bin 506 liradan başlayan net asgari ücret, Temmuz'da yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 liraya çıkmıştı. 2023 yılı enflasyonunun yüzde 65 olarak gerçekleşmesi, 6 aylık TÜFE'nin de bu çerçevede yüzde 37.76 çıkması bekleniyor. Bu kapsamda yapılabilecek en düşük zam oranının yüzde 40 olabileceği üzerinde duruluyor.

YAŞAMA MALİYETİ DETAYI

Eğer yüzde 40 artış kararı alınırsa asgari ücret net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti 22 bin 66 lira olacak. Yüzde 45'lik artış olursa net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti 22 bin 854 lirayı bulacak. Asgari ücret, yüzde 50 seviyesinde beklenen memur zammının yansıtılması halinde ise, net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya ulaşacak. Bu ücretin işverene maliyeti 23 bin 643 liraya çıkacak. Türk-İş'in son araştırmasında da bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18 bin 239 lira olarak tespit edildi. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 59.96'lık bir artış ortaya çıkacak.

TİSK'TEN TEKLİF BEKLENİYOR

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantının ardından "Biz ücreti söylediğimiz zaman bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız" açıklaması yaptı. Bu kapsamda TİSK'in ilk teklifi yapması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyon'unun ikinci toplantısı yarın gerçekleştirilecek. TİSK'in ikinci ya da üçüncü toplantıda ücret teklifini yapması bekleniyor. Karar ise ay sonuna kadar verilmiş olacak.