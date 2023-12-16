Emekli maaşını artıran tarih

Emekli maaşı hesaplanırken kazançlar aylık bağlama oranlarına ve güncelleme rakamlarına göre hesaplanıyor.

Güncelleme oranları da her yıl değişiyor. Peki kimler bu yıl kimler gelecek yıl emekli dilekçesi verirse daha çok maaş alır? İşte cevabı...

Yıl sonu yaklaştığında emekliler ve memurlar alacakları maaş artışlarını hesaplarken emeklilik süresi dolanlar için de bir kararsızlık başlıyor. Sigortalılar, emeklilik dilekçesini bu yıl mı yoksa gelecek yıl başında mı verdiğinde daha yüksek maaş alacağını merak ediyor. Özellikle Aralık ayında dilekçe vermek ile Ocak ayında emeklilik için başvurmak arasındaki fark merak ediliyor. Aralık ayında dilekçe verenler Ocak'tan itibaren maaş almaya başlarken, Ocak ayında dilekçe verenlerin ilk maaşları 1 Şubat'tan itibaren hesaplanıyor.

Ancak bu iki tarih arasında bazı güncelleme farkları bulunuyor.



ZAMLAR NETLEŞİYOR

Bu yıl 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıkarken 6 aylık enflasyonun da yüzde 38-40 bandında olması bekleniyor.

Buna göre de emeklilerin artış oranlarının refah payı ile birlikte yüzde 50'yi bulabileceği hesaplanıyor. Memur emeklileri içinde toplu sözleşme ile birlikte enflasyon farkı artışı yüzde 49'un üstüne çıkıyor. Yine 7.500 TL olan taban maaşın da artırılması gündemde. Bütün bu rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile netlik kazanacak.

Enflasyon artışının dışında yapılacak ek iyileştirmeler için yasal düzenleme gerekiyor. Ancak bu düzenlemeler Ocak ayında ödenecek maaşlara yetişiyor.



HERKES BUNU MERAK EDİYOR

Maaş zamları beklenirken özellikle emeklilik tarihi yaklaşan sigortalıların en çok merak ettiği konuların başında dilekçeyi hangi tarihte vereceği geliyor.

Dilekçeyi bu yıl vermek ile önümüzdeki yıl başında vermek arasında maaş farkı olacak mı bunun hesabı da yapılıyor. Bu konuyu üç ana başlıkta toplayabiliriz.



1.ÇALIŞMAYANLAR BEKLEMESİN:

Eğer emeklilik tarihiniz geldiyse ve çalışmıyorsanız dilekçeyi hemen vermekte fayda var. Özellikle henüz yılın dolmasına zaman da varsa burada kayıp yüksek olacaktır. Çünkü emekli maaşı dilekçenin verildiği tarihten bir sonraki ay başından itibaren hesaplanıyor.

Eğer dilekçe vermez ve yeni yılı beklerseniz beklediğiniz her ay için bir maaş kaybedeceksiniz. Aralık ayı için bir maaş olsa da Temmuz Ağustos aylarında 6-7 aya kadar çıkabiliyor.

O yüzden çalışmayanların emekliliğini başlatmasında fayda var.



2. ÇALIŞANLAR TAZMİNAT İÇİN BEKLEYEBİLİR: Emeklilik günü dolmuş ama çalışanlar açısından beklemek bazı durumlar için faydalı olabilir.

Eğer yüksek maaş alıyorlarsa ve kıdem tazminatları biriktiyse yeni yılı beklemek avantajlı olacaktır. Çünkü yeni yılda hem asgari ücretteki artış hem de kıdem tazminatı tavanındaki artış onlara ödenecek tazminat miktarını artıracaktır. Bu durumda birkaç maaş kaçırmayı göze alıp daha yüksek tazminat avantajından yararlanılabilir.



3.DİLEKÇE İÇİN YIL HESABI YAPILMALI: Emeklilik dilekçesini yılbaşından önce mi sonra mı vermenin daha avantajlı olduğunun tespiti için o yıl emekli aylıklarına yapılan kümülatif zam oranı ile o yılın güncelleme katsayısının (o yılın TÜFE artış oranı+ülke büyümesinin yüzde 30'u) mukayese edilmesi gerekiyor. Emekli zamları güncelleme katsayısından fazlaysa yılbaşından önce başvurulmalı, az ise Ocak ayı beklenmeli.

Ancak bekleyerek kaçırılacak emekli aylıkları mutlaka hesaba katılmalı. Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine önce yüzde 30, ardından yüzde 25 zam yapıldı.

Toplam zam yüzde 62.5'e ulaştı.

Bu ay sonuna kadar dilekçe verenler bu artıştan yararlanacak.

Ayrıca Ocak'ta başvurana göre 1 ay daha fazla aylık alacak. Ocak'ta başvuranlar için esas alınacak güncelleme katsayısının ise bu ay başvurandan daha yüksek olacağı öngörülüyor.

Çünkü 2023 yılı TÜFE oranı yüzde 65- 68 aralığında bekleniyor. 2023 büyüme tahmini de yüzde 4.4. Bu, 2024'te başvuranların güncelleme katsayısının daha fazla olacağını ortaya koyuyor.

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