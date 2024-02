Emekliye zamlı ikramiye

Enflasyon artışı ve 11.68 oranındaki refah payı ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler için bu yıl ikramiye artışı da gündeme geldi. Artış çi in iki formül masada. Peki emekliler bu yıl kaç lira ikramiye alacak ve bu ödemeler ne zaman yapılacak?



Hükümet milyonlarca emekli için açıkladığı refah payı ödemeleri için hazırlık yaparken bu yılki bayram ikramiyelerini artırma konusunda da çalışmalar başladı. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon artışı yüzde 37.57 oranında çıkmıştı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı olarak uygulanırken memurlar ve memur emeklileri için de fark oluşturdu. Memurlar ve memur emeklilerine toplu sözleşme artışı yüzde 15 eklendiğinde zam oranları yüzde 49.25 olmuştu.

Hükümet SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de 11.68 puanlık refah payı ekleyerek zamları eşitlemiş ve tüm emeklilerin artış oranı yüzde 49.25'e

çıkartılmıştı. Bu artışla ilgili yasal düzenleme de Meclis'ten geçti.

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 hafta içinde fark ödemeleri yapılacak. Emekliler Temmuz'a kadar yüzde 49.25 oranındaki zamlı maaşlarını alırken aylıkları 10 bin liranın altında olanlara ayrıca seyyanen ödeme yapılacak.

Böylece en düşük maaş 10 bin lira olarak ödenecek.



SIRADA İKRAMİYE VAR

Temmuzda yılın ikinci artışını alacak emekliler bundan önce Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye de alacaklar. Bu ikramiyeler bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkartılmış

ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapılmıştı. 2024 yılını da 'Emekliler yılı' ilan eden Hükümet şimdi bu ikramiyelere zam yapmaya hazırlanıyor.



KAÇ LİRA OLACAK?

İkramiye artışlarıyla ilgili çalışmalar başlatılırken değişik formüller de gündeme geliyor. Burada iki formülün öne çıktığı konuşuluyor. Bu formüllerden birisi kabul edilip TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacaklar. Birinci formül emeklileri yapılan refah payı dahil yüzde 49.25 oranında artış yapmak şeklinde. Bu durumda 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya çıkacak ve emekliler her iki bayramda 6 bin lira ikramiye alabilecek. İkinci formülde ise Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla verilen 5 bin lira rakamı var. Buna göre de ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması ve iki bayramda emeklilere 10 bin lira ödenmesi söz konusu olabilecek. Bu ikinci formül üzerinde çalışmalar yoğunlaşmış durumda. İlk ikramiye Nisan ayında ödeneceği için söz konusu artış ile ilgili yasal düzenlemenin Mart ayı içinde TBMM'ye gelmesi bekleniyor.



EYT'LİLER VE YENİ BASVURANLAR ALACAK MI?

İkramiyeler tüm emeklilere ve vefat emeklilerin dul yetim maaşı alan yakınlarına ödeniyor. Burada maaşın kaç lira olduğuna bakılmadan Dul yetimlere hisse oranında diğer emeklilere de eşit şekilde ödeme yapılıyor.

İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor. Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.



NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkramiye artışının Mart ayında Meclis'e gelip yasalaşmasının ardından Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi öngörülüyor.

Buna göre emekliler için ödeme takvimi şu şekilde oluşacak:

ŞUBAT

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine fark yatacak.

İLK İKRAMİYE NİSAN'DA

10-12 NİSAN: Ramazan Bayramı

1-9 NİSAN: İkramiye ödeme haftası

HAZİRAN'DA İKİNCİ İKRAMİYE

16-19 HAZİRAN: Kurban Bayramı 10-15 HAZİRAN: İkramiye ödeme haftası

TEMMUZ'DA MAAŞLAR DEĞİŞECEK

1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş ay içinde zam farkı.

3 TEMMUZ: Zamlar açıklanacak

15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş

17- 25 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.

