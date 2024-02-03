Ek ödemeye bak maaşını öğren

Milyonlarca emekli bu ay zamlı maaşlarını aldı. Ancak sonradan ilave edilen ve yasal düzenleme gerektiren refah payları ve zam farkları ise önümüzdeki günlerde yatırılacak.Ancak emekliler açısından yeni zam oranı yüzde 37.57'den 11.68 puan farkla yüzde 49.25 oranına çıkartıldı. Böylece maaş gününde yatırılan yüzde 37.57 oranındaki aylıklar yeniden hesaplandı ve yükseldi. Peki emeklilerin yeni maaşları kaç lira oldu Şubat ayı itibariyle alacakları yeni maaşlar nasıl öğrenilecek ve hesaplanacak? İşte adım adım o formül...E-DEVLET sistemine girerek Aylık ödeme bilgileri kısmını bulun.Burada arama yaparken 4A, 4B ve 4 C yazmayı unutmayın. Yani SSK emeklileri 4A aylık ödeme bilgisi, Bağkur emeklileri 4B aylık ödeme bilgisi, ve Emekli Sandığı emeklileri ise 4C aylık ödeme bilgisi olarak arama yapılacak.ACILAN sayada sizin emekli aylığınız için ödeme bilgileri bulunuyor. Ancak burada henüz aylıklar yansıtılmış değil. Fakat Ek Ödeme Tutarı bölümünde sizin maaşınızın yüzde 4'ü kadar aldığınız Ek ödeme görünüyor.Bu rakam sizin yeni maaşınızın yüzde 4'ünü oluşturuyor.YUKARIDA anlattığımız ekrandan gördüğünüz Ek ödeme rakamını 25 ile çarptığınızda sizin Temmuz ayına kadar alacağınız yüzde 49.25 oranında artırılmış maaşınız ortaya çıkacak.Bu rakam sizin net maaşınızı oluşturacakEK ödemeyi 25 ile çarptığınızda ortaya çıkan rakama ek ödemeyi de eklediğinizde sizin için bankaya yatırılacak aylık bilgisi öğrenilmiş olacak.Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra çıkan rakam 10 bin liranın altındaysa bankaya yatırılacak rakam 10 bin liraya tamamlanarak size seyyanen bir ödeme daha yapılacak.