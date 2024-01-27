Emekliye çifte zam

Emeklilerin Ocak zam oranları yüzde 49.25'de eşitlendi.Önümüzdeki hafta tüm emeklilerin 11.68 puanlık refah payı farkları yatırılacak. Ancak7.500 TL'nin altında kalan emekliler içinyapılacakSSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan refah payı artışı ile ilgili yasa Resmi gazetede yayımlandıktan sonra bir hafta içinde farklar yatırılacak.Tüm emeklileri yüzde 37.57 oranındaki 6 aylık enflasyon artışının üzerine ilave edilen 11.68 puanlık zam farkları ödenecek.Böylece memur emeklilerinde olduğu gibi SSK ve BKÖK AYLIĞI DÜŞÜKEMEKLİLER KAÇ LİRA ALACAKağ-Kuremeklilerinin artış oranı da yüzde 49.25'e ulaşacak. Emekliler yüzde 37.57'lik enflasyon artışını bu ayki maaşlarında almışlardı.Şimdi yatırılacak kısım 11.68 puanlık refah payı olacak.Ancak 7.500 TL'nin altında kök aylığı olan ve Aralık ayına kadar hesabına 7.500 TL yatırılan düşük maaşlı emekliler için iki ayrı ödeme gerçekleşecek.Emeklilerin tüm maaş artışları kök aylıklarına yapılıyor. Bu aylıklar e-devlet sisteminde net aylık olarak görünüyor. Buraya ilave edilen artışlar sonunda çıkan rakamın yüzde 4'ü kadar da ek ödeme ekleniyor. Bu iki ödeme eğer 7.500 TL'nin altında kalırsa bu güne kadar 7.500 TL'ye tamamlanıyordu. Bu ödeme de e-devlet sisteminde 5510 Ek 19 tutarı olarak görülüyor. Böylece düşük maaşlar taban maaş olan 7.500 TL'ye tamamlanıyordu.Şimdi zamlarla birlikte tabanmaaş artışı da yapıldı. 7.500 TL olan taban maaş yasal düzenleme ile 10 bin TL'ye çıkartıldı.Bundan sonra maaşlar bu rakama tamamlanacak. Yüzde 49.25 zamlı hesaplanan tutar ile Ocak ayı maaş döneminde ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.Farklar hesaplanırken, 10 bin lira taban aylık düzenlemesi dikkate alınacak. Taban aylık 10 bin liraya çıktığı için, bu ay 7 bin 500 lira yatırılanlara, 2 bin 500 lira fark verilecek.Örneğin; Aralık'ta ek ödeme ve kök aylığı toplamı 5 bin lira olana 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Bu kişinin bu ay ek ödeme ve kök aylığı yüzde 37.57 artışla 6 bin 878 liraya çıktı. Emekliye bu ay da 7 bin 500 lira yatırıldı. Yüzde 49.25 zamla ek ödeme dahil yeni kök aylık 7 bin 462 lira oldu. Bu emekliye artık her ay 10 bin liraödenecek. Maaş gününde 7 bin 500 lira yatırıldığı için 2 bin 500 lira ek zam farkı yatırılacak.Yine örneğin; ek ödeme dahil kök aylığı Aralık'ta 7 bin 500 lira olan emekliye bu ay yüzde 37.57 zam ile 10 bin 317 lira yatırıldı. Bu emeklinin yeni aylığı ise 11 bin 193 lira oldu.Ek zam farkı ödemesi olarak 876 lira yatırılacak.Maaşları 10 bin liranın altında kalan kök aylıkları düşük emekliler için böylece iki artış birden yapılmış olacak.Öncelikle yüzde 49,25 oranında artış alan düşük maaşlı emeklileri ayrıca seyyanen ödeme de yapılacak. 10 bin liranın altında kalan tüm maaşlar seyyanen ödeme ile taban maaş olan 10 bin TL'ye tamamlanacak.Temmuz ayına kadar bu ödemelerdevam edecek. Temmuz ayında yapılacak yeni artış kök aylığa ilave edilecek. Taban maaş değişmez ise 10 bin liraya tamamlama devam edecek.Taban maaş değişirse yeni belirlenen taban maaşa tamamlama yapılacak. Böylece düşük maaşlı emekliler Temmuz ayında da enflasyon kaynaklı artışa ilaveten seyyanen destek de almaya devam edecek.