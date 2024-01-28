Emekliye ek ödeme farkı

6 aylık zamları belli olan emekliler için şimdi de ek ödeme (vergi iadesi) hesaplanıyor. Yüzde 49.25’lik zam net maaşa yapılıyor buna yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. İşte ek ödemeli maaşlar...

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 16 milyon emekli ve memurun 2024 Ocak-Temmuz 6 aylık maaşları da belli oldu. Bilindiği gibi 6 aylık enflasyon yüzde 37.57 çıkmıştı. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik artışla birlikte yüzde 49.25 oranında zam aldı.

BANKAYA TOPLU YATIRILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de Ocak-Temmuz artış oranına 11.68 puanlık refah payı eklenerek memur emeklileriyle eşitlendi. Böylece tüm emeklilere yüzde 49.25 oranında zam yapılmış oldu. İlk etapta yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı eklenmiş maaşlarını alan emekliler için şimdide 11.68 puanlık zam farkla rı da yatırılacak. Bu arada taban maaş da 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmış oldu. Bu rakamın altında kalan tüm emekli aylıkları 10 bin TL'ye seyyanen artışla tamamlanacak.

Tüm bu artışlarla birlikte emeklilere ayrıca vergi iadesi kapsamında yüzde 4 ek ödeme veriliyor.

Bu yüzde 4'lük ek ödemeler zamlı maaş üzerinden hesaplanıyor ve bankaya toplam olarak yatırılıyor.

VERGİ İADESİ EKLENİYOR

Maaşlara yapılan artış böylece ek ödeme miktarını da artırmış oldu.

Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlar da yeniden artmış olacak.

Örneğin aralık itibarıyla 10 bin lira taban maaşı olan bir emekli 400 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 10.400 TL oluyordu. Bu emeklimizin net maaşı yüzde 49.25 zam ile 14.925 TL'ye yükseldi. Yüzde 4 ek ödemesi ise 597 TL'ye çıkmış oldu.

Böylece bankaya yatacak para 10.400 TL'den 15.522 TL olacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yasa çıkmadan önce maaşlarını aldıkları için sadece yüzde 37.57 oranındaki enflasyon farkı eklenerek aylıklarını aldılar. Daha sonra refah payı ve taban maaş düzenlemesi çıktı. Bu yüzden 11.68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban maaş farkları önümüzdeki hafta hesaplara geçmiş olacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta aldılar. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 15'lik artış ve enflasyon farkıyla oluşan yüzde 49.25 oranındaki zam farkı da emekli memurlara ayrıca yatırıldı.

NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı TÜFE'deki 6 aylık değişim kadar oluyor. Yılın ilk yarısındaki ile aralık endeksi arasındaki değişim yüzde 37.57. Bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon farkı olarak veriliyor. Ayrıca 11.68 lik refah payı ile birlikte artış yüzde 49.25'i buluyor. Emeklilerin çıplak maaşına ayrıca yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 15 zam aldı. 6 aylık enflasyon Temmuz 2017'de aldıkları zamdan yüksek çıktığı için aradaki fark da ödenecek. Böylece toplam artış yüzde 49.25'i buluyor.