Emekliye maaş yarışı

16 milyon emeklinin maaş ödemesinden pay almak isteyen bankalar promosyona ilaveten ek kampanyalar başlattı. Para ödeyen de var indirim yaptıran da. Alışverişlerde indirim yüzde 50’ye dayanıyor

Ocak ve Temmuz ayında yapılan artışlarla bu yıl toplamda (kümülatif) yüzde 86.16 maaş artışı alan emeklilere ödenen aylıklar arttıkça bankaların rekabeti de kızışıyor. 16 milyon emeklinin yıllık milyarlarca lira tutan maaş ödemelerinden pay almak isteyen bankalar promosyon ödemelerinin yanında ek kampanyalarla yarışta yer alıyor.

Bilindiği gibi bir bankaya 'maaşımı üç yıl sizden alacağım' sözünü veren emekliler öncelikle SGK ile yapılan protokol gereği promosyon ödemesi alıyor. Maaşa göre en az 5 bin lira ile 12.500 TL arasında değişen promosyonlar bankaların rekabeti ile birlikte 24 bin liraya dayanmış durumda. Emekliler daha önce promosyon almış olsalar bile cayma haklarını kullanarak yeni promosyonları alabiliyor.

Bunun için kendi bankasına ya da bir başka bankaya müracaat etmek yeterli.

HER TÜRLÜ İMKAN VAR

Promosyon yarışını devam ettiren bankalar maaşlar zamlandıkça ödeyecekleri miktarları da artırıyor. Ancak promosyonun yanında birçok kampanyada devreye alınmış durumda. Özellikle kamu bankalarının başını çektiği indirim kampanyaları dikkat çekiyor.

Kamu bankaları maaşını kendilerinden alan emeklilerin yapacağı market. Sağlık, eczane, sanat gibi harcamalarda yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen indirimlere aracılık ediyor.

Ayrıca bazı kamu bankaları da alışverişler karşılığında nakit ya da puan desteği sağlıyor.

Kamu bankalarının bu indirim kampanyalarına bazı özel bankalar da katılmış durumda.

HİZMETLER ÜCRETSİZ

İndirim kampanyalarının dışında birçok özel banka sunduğu hizmetleri de emekliler için ücretsiz hale getirdi. Başka bankaya para transferleri (EFT), havale, fatura gönderme gibi başka müşteriler için ücrete tabi olan birçok hizmet emeklilere ücretsiz sunuluyor.

Yine ATM'lerden yapılacak para çekimlerinde limit aşımları da ücretsiz yapılıyor.

1) Promosyon miktarları arttı - Maaşa göre 5-24 bin TL

2 ) İlave hizmetler - Limit üstü para çekme - Ücretsiz EFT, Havale imkanı - Aidatsız kredi kartı - Özel kredi faizleri - Kart harcamalarına nakit ve puan ödemesi

3) İndirim kampanyaları - Market harcamalarında yüzde 10 - Sağlık harcamalarında yüzde 10-20 - Eczane harcamalarında yüzde 20 - Tiyatro ve sinemada yüzde 50

HANGİ FIRSATLAR VAR

HALKBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon.

Ayrıca kredi kartı ile yapılacak fatura ödemelerinde yüzde 20, market harcamalarında yüzde 10, sağlık ve eczane harcamalarında yüzde 20, tiyatro ve sinema harcamalarında yüzde 50 indirim imkanı var.

Her birinde aylık en fazla 250 lira indirim oluyor.

ZİRAAT: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon.

Ayrıca maaşını bankadan alan Bankkart müşterilerine kredi kartı veya banka kartı özelliği ile yaptıkları harcamalarda Bankkart lira kazanma fırsatı sunuyor. Bankkart alışverişlerinde toplam 1.000, sağlık harcamalarında 1.500, market alışverişlerinde 1.500 liraya varan imkan var.



ALBARAKA TÜRK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. 2 otomatik fatura talimatına 1.000, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül. Ayrıca kredi kartıyla market harcamalarında yüzde 10 (en çok 200 TL), özel sağlık harcamalarında yüzde 10 (en çok 100 TL) indirim.

GARANTİ BBVA: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca ücretsiz limiti aşan nakit çekim imkanı, özel vadeli mevduat ve kredi fırsatları.

ING: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira. Ücretsiz dijitalden para transferi, tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans, ilk yıl aidatsız kart fırsatları var.

İŞ BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten indirimli ek hesap limiti ve kasko kampanyası.

VAKIFBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca ay sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında maaşını bankaya taşıyıp emekli bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000, 12 ayda 12.000 liraya varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

AKBANK: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para. Maaş günü ile 4 gün öncesi arasında artı para limitlerini faizsiz kullanma, ayda 2 defa ücretsiz limit üstü para çekme, ücretsiz havale, EFT imkanları.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim. Özel kredi imkanları, diğer ATM'lerden ücretsiz para çekme, internet şube ve mobilden ücretsiz EFT ve TL havale, şubelerde işlem önceliği, emeklilere özel hat, ilk yıl aidatsız kredi kartı imkanı da bulunuyor.

ŞEKERBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca özel kredi imkanları var.

TEB: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca mobilden, internet şubesi ve çağrı merkezinden masrafsız EFT/havale, aidatsız kredi kartı, başka ATM'lerden masrafsız para çekme, özel çağrı merkezi, mevduat ve kredi imkanları.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.

TÜRKİYE FİNANS: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere getirdikleri her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira. Ayrıca aidatsız kredi kartı, maaş yatmadan 3 gün önce ücretsiz 2 bin 500 liraya kadar para çekme, şubede işlem önceliği, kiralık kasada yüzde 50 oranında indirim, ücretsiz FAST işlemi imkanları...