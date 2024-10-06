Emekli taban aylığına enflasyon farkı

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41.5 olarak açıklanmasının ardından zam oranları hesaplanırken taban maaş artışı da gündeme geldi. Enflasyon baz alındığında yeni taban maaş 14-15 bin bandına geliyor. Daha yüksek bir rakam da açıklanabilir. İşte detaylar... Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 3 aylık oran yüzde 8.92 olarak gerçekleşti. Bu oranın üzerine 3 aylık daha veri eklenecek. Böylece yıl sonunda 6 aylık oran ortaya çıkacak. Bu oran hem emeklilerin hem memurların maaş artışlarını belirleyecek. Bununla birlikte Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasının yer aldığı Orta Vadeli Program'da 2024 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon tahmininin tutması durumunda 6 aylık oran da yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 13.44 olurken memurların artış oranı ise bu tahmine göre yüzde 9.31 oluyor.



REFAH PAYI GELİR Mİ?

Geçtiğimiz zam dönemlerinde uygulanan refah payı ile ilgili beklentiler yükselirken bu kararın Aralık ile Ocak aylarında verilmesi öngörülüyor. Bu durumda hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin zam oranlarına refah payı eklenmesi hem de zam oranlarının eşitlenmesi de gündeme gelecek. Bu durumda oranların yüzde 20'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.



YENİ RAKAM ÖDENECEK

Zam oranlarının dışında en düşük emekli maaşıyla ilgili de beklentiler güçlendi. Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşının Ocak ayında enflasyonun kesinleşmesinden sonra artırılması gündemde. Eğer değişiklik olmaz ise yine 11 bin TL ve altında kök maaşı olanların sıfır zam tehlikesiyle karşılaşacağı öngörülüyor. Bunun da önüne geçmek için taban maaşların da zam oranları kadar artırılması bekleniyor. Bu durumda refah payı hariç tutulduğunda taban aylıklar yüzde 13.44 oranındaki artışa göre 14 bin 180 TL'ye çıkıyor. Bu durumda taban aylıkların yani en düşük ödenen emekli aylıklarının 14-15 bin TL bandına çekilmesi söz konusu olacak. Ancak farklı bir oranla artırılması da mümkün. Kesin rakam Ocak'ta belli olacak.



SEYYANEN ÖDEME

Taban maaş uygulaması düşük aylık alan emekliler için yapılıyor. Kök aylıkları düşük olan emeklilerin aldığı rakamlar belirlenen taban maaşa tamamlanıyor. Aradaki fark Hazine tarafından seyyanen ödeme olarak hesaplara yatırılıyor. Ancak 6 aylık artışlar kök aylıklara yapılıyor. Ek ödeme rakamıyla birlikte ortaya çıkan aylık taban maaştan düşük ise seyyanen destek veriliyor. Söz konusu destek e- devlette belirtiliyor.