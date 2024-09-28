5 yıllık vadede kart borcundan kurtulma fırsatı

BDDK bir süredir üzerinde çalışılan yapılandırma uygulamasını açıkladı. 60 aylık vadeye kadar borçlar yeniden yapılandırılabilecek. Kart faizlerinden daha düşük oran kullanılacak. Üstelik kartlar da kapatılmayacak. 100 bin lira borcu olan bir tüketici en fazla 3 bin 698 TL taksitle borcunu kapatacak. İşte 13 soruda yeni uygulama.

Son dönemde kredi kartı kullanımı rekor seviyelere gelmişti. Vatandaşlar kredi kartı borçlarının tamamını ödemek yerine asgari ödeme tutarını ödedikleri için de borçlarını kredilendirdiler. Ancak kullanım devam ettiğinden yüksek faizler sebebiyle borçlar katlandı.



Bir kısım vatandaş kart borcunun asgarisini de ödeyemedi. Kimi kart borçluları idari takibe kimileri de adli takibe uğradı. Bazı bankalar kart borçlarını kendi uygulamaları ile yapılandırmaya da başlamıştı. Ancak orada da yüksek faiz oranları dikkat çekiyordu. Tüm bu borç yükünü ortadan kaldırmak bankaların da alacaklarını tahsil etmelerini kolaylaştırmak için BDDK bir tebliğ ile yeni bir yapılandırma uygulamasını duyurdu. Peki yapılandırma nasıl uygulanacak, Kimler yararlanacak? İşte soruların cevapları...



BORÇ YAPILANDIRMASI



- Borç yapılandırması kimleri kapsıyor?

Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödememiş olanlar ile kredi borcunu en az 30 gün geciktirmiş olanlar yapılandırmaya başvurabilecek.



- Hangi tarih baz alınacak?

Burada asgari ödeme tutarı ve kredi borcunu 30 gün ödemeyenler için tarih olarak kararın yayımlandığı 27 Eylül 2024 tarihi baz alınacak. Bu tarihten önceki ödenmemiş dönemler dikkate alınacak.



- Başvuru nereye yapılacak?

Borçlular başvurularını kullandıkları kredi kartının ait olduğu bankaya veya kredilerini aldıkları bankaya başvuru yapacaklar.



- Başvuru için bir süre konuldu mu?

Tebliğin yayımlanmasından sonraki 1 yıl içinde başvurmak mümkün olacak. dolayısıyla son başvuru tarihi 27 Eylül 2025 olarak belirlendi.



- Yapılandırma nasıl olacak?

Borçlular başvurularını yaparken istedikleri vade seçeneğini de belirtecekler.

Burada borçlu isterse vadeyi 60 aya (5 yıl) yayabilecek. Böylece borç uzun süre içinde küçük taksitlerle ödenecek.



- Hangi faiz oranı uygulanacak?

BDDK açıklamasında uygulanacak faiz oranı olarak en fazla yüzde 3.11 olarak belirtildi. Bu oran şu anda hem kredi kullanımlarında hem de kredi kartı ödemelerinde uygulanan faizlerden daha düşük oran olarak belirlendi. Bankalar isterlerse bu orandan daha düşük oranlarda da yapılandırma yapabilecek.



İHTİYAÇ KREDİLERİ

- Vade içinde faizler düşerse değişiklik yapılabilecek mi?

Tebliğde bu konuda bir açıklık yok. Ancak 5 yıl içinde faizler daha aşağıya düşerse borçlular yeniden yapılandırma isteyebiliyor.



- Yapılandırılan kart kapanacak mı?

Geçmiş yapılandırmalarda borç ödenene kadar kartlar kullanıma kapatılmıştı. Ancak bu yapılandırmada kartın kullanımı açık olacak. Ancak limiti borcun yüzde 50'si ödenene kadar yükseltilemeyecek.



Ödemeler bu durumda nasıl olacak?

Kart kullanıma açık olduğu için ödemeler kartın asgari tutarına eklenerek tahsil edilecek. Kartı kullanmıyorsanız sadece taksitinizi ödeyeceksiniz. Kartı kullanıyorsanız ortaya çıkan asgari tutar ile birlikte taksitinizi de ödeyeceksiniz.



Örnek hesaplama nasıl olacak?

100 bin lira kart borcu olan bir kredi kart kullanıcısı bunu yapılandırmak istediğinde 60 ay vade seçerse yüzde 3.11 faiz oranıyla aylık ödeme tutarı 3.698,87 TL olacak. Toplam ödeme ise 5 yıl sonra 221 bin 932 lira olacak. Bu kullanıcı 100 bin liralık borcunun asgari tutarını ödemesi gerekirse 40 bin lira ödeyecekti. Oysa bu taksitlerle borçtan kurtulmuş olacak.



İhtiyaç kredilerinde yapılandırma nasıl olacak?

İhtiyaç kredilerinde de karar tarihinde en az 30 gün önceye kadar ödeme yapmayanlar için yapılandırma geçerli olacak. 1 yıl içinde başvuranlar bu haktan yararlanacak. Vade burada da 60 aya kadar uzayabilecek.



Kart ödemelerinde asgari tutarlar nasıl değişti?

Tebliğ yapılandırmanın dışında asgari ödeme tutar oranlarını da yeniden belirledi. Borcunun ödenmesi gereken asgari tutarının, limiti 50 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun %20'si olarak, 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun %40'ı olarak belirlendi.



Yeni faiz oranları nasıl belirlendi?

Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak. Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu. Dolayısıyla yapılandırmada uygulanacak azami faiz oranı bu oranların altında tutuldu.