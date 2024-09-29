Milyonlara yeni maaş hesabı

Milyonlarca işçi memur ve emeklinin gözü Ocak ayında yapılacak ücret artışlarında. Enflasyondaki düşüyle birlikte fiyatların artış hızı yavaşlarken yapılacak ücret artışları milyonların alım gücünü de etkileyecek. Milyonların yeni zam oranları da enflasyona göre yapılıyor. Bunun için önemli veriler de açıklandı. Her bir veriye göre yapılacak artışlar ve yeni maaşlar kaç lira olacak? İşte kuruşu kuruşuna hesaplar... Ocak ve temmuz ayları Türkiye'de ücret artışlarının yapıldığı dönemler. Bu yüzden tarihler yaklaştıkça milyonlarca vatandaş için de hesap yapma zamanı başlıyor. Bu yıl da Ocak ayına yönelik tahminler ve veriler gelmeye başladı.



8 MİLYON İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 16 milyon emekli ve 5 milyona yakın kamu görevlisini ilgilendiren Ocak artışları için öne önemli veri enflasyon oluyor.

Bu yüzden haziran-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon verisi bu kesimlerin maaş zamlarını belirliyor. Ayrıca en düşük emekli maaşı uygulamasında da enflasyon ve yapılacak refah payı artışı etkili oluyor. Yaklaşık 8 milyon işçiyi direkt olarak ilgilendiren ancak 85 milyon vatandaş için de birçok ödeme ve borçlanmanın referansı olan asgari ücret için de enflasyon verileri önemli bir referans haline geliyor. Bu yıl tek safari ücret belirlendiği için yıl sonu enflasyon burada belirleyici hale geliyor. Yıl sonu için enflasyon tahminleri de tek tek açıklanmaya başladı. Özellikle Orta vadeli Program tahmini ile değişik kurumların yaptıkları anket sonuçları yıl sonu enflasyon oranı için önemli bilgiler veriyor. Bakıldığında yıl sonunda enflasyon tahminleri yüzde 40-49 bandında gerçekleşiyor. Bu oranlara göre tek tek maaş artışlarını ve yeni ücretleri hesapladık.

Şimdi bu artışlara tek tek bakalım..



EMEKLİLER VE MEMURLAR

Yaklaşık 16 milyon SSK emeklisi, Bağ-Kur emeklisi, memur emeklisi ve dul yetim maaşı alanlar Ocak ayında yeni ücret artışlarını görecek. Bu artışlar 6 aylık enflasyon verisiyle belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme artışı alacak. Bunun üzerine de 6 aylık enflasyondan oluşan fark eklenecek.

Fark hesaplanırken Temmuz'da yapılan yüzde 10 oranındaki toplu sözleşme artışı baz alınacak. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emeklilerin ve memurların refah payı hariç yeni enflasyon artışları şöyle olacak:







MEMURLARDA EN DÜŞÜK MAAŞ 40 BİN LİRAYI GEÇİYOR

Söz konusu hesaplamalara göre memurlar ve memur emeklilerinin en düşük maaşları da değişmiş olacak. Burada refah payı hariç tutularak toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla yapılan hesaplamalara göre yeni maaşlar yer alıyor. Refah payı eklenmesi ya da SSK ve Bağ-Kurlularla zam oranlarının eşitlenmesi halinde bu maaş rakamları daha da yukarı çıkabilecek. İşte Orta Vadeli Program tahmini başta olmak üzere kurumların yıl sonu enflasyon beklentilerine göre yapılan hesaplarla ortaya çıkan yeni en düşük memur ve memur emeklisi maaşları...









EMEKLİYE YENİ TABAN MAAŞ:

Memurlar ve memur emeklilerinin dışında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan taban maaş da Ocak ayında değişecek. Şu anda Temmuz ayında yapılan zamla 12.500 TL olarak uygulanan taban maaşın 14-15 bin bandına çıkması bekleniyor. Taban maaş aylığı düşük emeklileri yapılan seyyanen ödemelerle gerçekleşiyor. Belirlenen taban maaşın altındaki tüm emekli maaşlarına hazine tarafından seyyanen ödeme yapılıyor ve bu rakamın altında maaş ödenmiyor. İşte OVP ve diğer kurumların tahminlerine göre eğer 6 aylık enflasyon artışı uygulanırsa ortaya çıkacak taban maaş rakamları... Bu rakamlar refah payı eklendiğinde daha da yukarı çıkabilecek.



