Emekliye yetim aylığı

- SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca SSK maaşı bağlanabilir mi? Sümeyye ŞAHİN

Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır.

Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz.

Kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız.

Ölmüş olan eşinizden dolayı eğer bağlanmış ya da bağlanacak ölüm aylığı varsa onu alabilirsiniz. Çalışmak ya da kendi çalışmalarından dolayı emekli olmak ölen eşten dolayı ölüm aylığı almak için engel teşkil etmemektedir.

SAĞLIK PRİMİ ARTIRMAZ

- Emeklilik için gerekli prim şartlarını tamamladım.

Artık çalışmayacağım.

Bu arada sağlık primleri ödüyorum. GSS primleri benim emekli maaşımı artırır mı? Sinan TEK

Sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası primi ödüyorsunuz demektir.

Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilir ancak ödenen bu primlerle emekli olamayacakları gibi, bu primlerin emekliliğe olumlu ya da olumsuz etkisi olmaz. Yani zorunlu olarak GSS ödeyenlerin yatırdıkları sağlık primleri emeklilikte geçerli değildir.

Emekli olabilmek için yukarıda saydığım faaliyetlerden birisi ile ilgili prim ödenmesi gerekmektedir.

TAKSİT YAPILAMAZ

- Kıdem tazminatımı alarak işten ayrılacağım.

Ancak işveren tazminatımı taksitler halinde ödemek istiyor. Buna hakkı var mı?

Kerim SUBAŞI

Kıdem tazminatı yasa gereği tek seferde ve banka yoluyla ödenir ve damga vergisi dışında kesinti yapılamaz. Eğer işçinin izni olursa taksit yapılabilir.

Eğer sizin rızanız dışında ödeme taksitle yapılmak isteniyorsan hemen arabulucuya giderek tazminatınızın tamamını talep edebilirsiniz. Kısa sürede sonuçlanır ve haranızı alırsınız.

TAZMİNAT ALIRSINIZ

- Bir iş yerinde satış müdürüyüm. Ancak SGK kayıtlarına bildirimim büro elemanı olarak yapılmış.

Maaşım elden ödeniyor, asgari ücretten gösteriliyor.

Bunlar tazminat alma sebebi olabilir mi? (ismi saklı)

İş Kanunu'na göre; işveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa sözleşme haklı olarak feshedilebilir ve tazminat talebinde bulunulabilir. Bu durumu ispat edebiliyorsanız iş sözleşmenizi bu madde gereğince feshedebilirsiniz.

İşveren tazminatınızı ödemez ise önce arabulucuya müracaat edebilirsiniz. Arabulucudan olumlu sonuç alamaz iseniz iş mahkemesine dava açma hakkınız bulunmaktadır.

Gerçek maaşınızın bordroda gösterilmemesi de ayrıca suçtur. İşveren vergi ve prim kaçırırken sizin geleceğinizi de çalıyor. Alacağınız tazminat, emekli maaşı düşük olacaktır.

Bu yüzden bu durumu da ALO 170'e ihbar edebilirsiniz.

BOŞLUK DOLDURMA YOK

- 1983 yılından girişi bulunan 1963 doğumlu kadın sigortalıyım. Halen çalışmaktayım fakat 1994 ile 2006 yılları arasında prim boşluğum var. Bu arayı ödeyip emekliliğe hak kazanma şansım var mı?

Nuran ALAKENT

Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmamakta.

Bu nedenle ara boşlukları ödeme imkanı yok. Ancak 1983 yılındaki SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla üç çocuğa kadar borçlanabilirsiniz. Bunun dışında borçlanıp ara boşluk ödemek gibi bir durum söz konusu değil.