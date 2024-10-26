Emekliye refah payı: Bütçeden ilk işaret geldi

Hükümet, tüm kesimleri kuşatan 2025 Yılı Merkezi Yönetim bütçesinde sağlıktan tarıma milyarlarca liralık ödenek ayırarak "yatırım hamlesi" gerçekleştiriyor. Bu rakamlar ise hem emekliye hem memura refah payını işaret ediyor.

2025 yılı bütçesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi sosyal yönü güçlü bir bütçe olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl sosyal desteklere ayrılan kaynak 497 milyar lira olarak belirlenmişti. 2025 yılında bu rakam 651 milyar liraya çıkartıldı. Bu da yüzde 30,98 oranında bir artışa tekabül ediyor. Sosyal destekler memurlara yapılan maaş zammı kadar artırılıyor. Enflasyon hedefine göre yüzde 9-11 bandında beklenen artış böylece yıllık olarak yüzde 31'i bulmuş olacak. Sosyal destekler tek tek incelendiğinde ise artışlar yüzde 38'leri bulacak. Enflasyon oranları dikkate alındığında refah payı eklendiği görülüyor.



RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

2024 bütçesinde elektrik ve doğalgaz sübvansiyonları, sosyal nitelikli tutulması için toplam 1 trilyon 600,7 milyar lira kaynak ayrılmıştı. 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 64,1 milyar lira engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 56,2 milyar lira sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 16 milyar lira ekonomik yoksunluk içinde olan çocuklarımızın aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 12,5 milyar lira kaynak yer almıştı.



ÖDENEKLER ARTTI

Geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl artırılan sosyal sosyal yardım ve destekler için 2025 yılı bütçesine 651 milyar lira kaynak ayrıldığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçedeki bu rakamları şöyle duyurdu: "2025 yılında; Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 131 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 88 milyar lira, Engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 70 milyar lira, Engelli vatandaşlarımızın eğitim desteği için 47 milyar lira, Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuklarımızın aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 17 milyar lira kaynak ayırdık." Sosyal desteklerdeki toplam artışa bakıldığında artış oranı yüzde 30.98'i buluyor. Sosyal destekler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memurlar ve memur emeklileri için yapılan artış oranına paralel olarak yükseltiliyor.





YATIRIMIN DETAYLARI

Hükümetin gerçekleştirdiği yatırım hamlesinde önemli detaylar da yer alıyor. Sermaye giderleri için 1 trilyon 102 milyar lira ayrıldı. Ayrıca, 242,2 milyar lirası afet konutlarının yapımı ve altyapı giderlerinde kullanılmak üzere sermaye transferleri için 337,9 milyar lira, yatırımları hızlandırma ödeneği için 128,9 milyar lira olmak üzere toplam 1 trilyon 569,2 milyar lira yatırım ödeneği öngörüldü. 2.1 milyar TL ödenek ayrılan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde yatırım bütçesi 2024 yılı ödeneğine göre yüzde 41,2 artırarak 100 milyar liradan 142 milyar liraya çıkarıldı. Sağlık alanına 2 trilyon 435 milyar TL kaynak öngörüldü. Asgari ücret desteği kapsamında 2025 yılında 810,4 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor.