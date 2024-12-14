Emekliye üçlü artış

Milyonlarca emeklinin Ocak ayında maaşları artacak. Zamlar üç aşamalı olacak. Kök maaşa oransal artış, ek ödeme ve taban maaş artışı olacak. Milyonlarca emekli ve memurun gözü 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamında olacak. Yapılan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 aralığında çıkması bekleniyor. Bu oranlar SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı anlamına gelirken memurlar ve memur emeklileri için ise enflasyon farkını oluşturacak. Bu hesaplamayla göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak enflasyon artışı yüzde 15-17 arasında gerçekleşirken memurlar ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 12-14 aralığında olacak. Bu durumda memur emeklilerinin artış oranı 6 aylık enflasyonun altında kalacak. Bunun için iki kesim arasında bir eşitleme sağlanması da gündeme gelebilir. Bu oranların dışında hükümetin ayrıca refah payı ile zamları artırması da gündemde. Böyle bir durumda 5-10 puanlık artış bekleniyor. Bu durumda emeklilerin Ocak zamları yüzde 20-25 oranlarını bulabilecek.



KÖK MAAŞA EKLEME

Yapılacak artış oranı öncelikli olarak kök maaşa yani emeklilerin net aylığına eklenecek. Ortaya çıkacak rakamın yüzde 4'ü alınarak ayrıca ek ödeme yapılacak. çıkan rakam eğer taban maaştan daha düşük ise bu kez seyyanen bir ödeme daha yapılacak. Böylece emekliler için üç ayrı artış gündemde olacak. Öncelikli olarak enflasyon artışı yapılacak. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin net maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise Temmuz'daki yüzde 10 artışın üzerindeki enflasyon farkı oluşacak. Buna yüzde 6 toplu sözleşme artışı eklenerek enflasyon artışı tamamlanacak. İkinci artış ise ek ödemelerde olacak. Kök maaşa yapılacak her artış ek ödeme miktarını da artıracak.

Üçüncü artış ise 12.500 TL olarak uygulanan taban maaşa yapılacak. bu rakamında 14-15 bin TL aralığına çıkması bekleniyor. Kök aylığa yapılacak oransal artış ve ek ödeme eklendiktan sonra çıkan rakam taban aylığın altında kalırsa seyyanen ödeme ile tamamlanacak.



YÜZDE 44 NE GETİRECEK?

- 2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 44

- Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 15.45

- SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 15.45

- Memur-emeklisi farkı: Yüzde 4.95

- Memur-emeklisi: Yüzde 11.25

- En düşük memur maaşı: 43.616 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL

- En düşük taban maaş: 14.431 TL

YÜZDE 46 NE GETİRECEK?

- 2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 46

-Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 17.05

- SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 17.05

- Memur-emeklisi farkı: Yüzde 6.41

- Memur-emeklisi: -Yüzde 12.79

- En düşük memur maaşı: 44.220 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.837 TL

- En düşük taban maaş: 14.631 TL