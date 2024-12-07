2025 maaş zammı için geri sayım! Memur ve emekliyi bekleyen 3 karar

Milyonlarca emekli ve memur önce Aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerini sonra da 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verisini bekliyor. Ortaya çıkan oranlar 3 Ocak'tan sonra üç ayrı karar verileceğini gösteriyor. İşte maaş artışındaki o kritik detaylar...

Milyonlarca emekli ve memur yeni yılın ilk 6 ayı için alacakları maaş artış oranlarını merak ediyor. Bu oranlarla ilgili önemli ipuçları da gelmeye başladı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Artık sadece Aralık ayı enflasyonu açıklanacak ve 6 aylık oran belirlenecek.



EN DÜŞÜK AYLIKLAR DEĞİŞTİ

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri ise ne kadar enflasyon farkı alacaklarını belirleyecek. Memurlar ve emeklileri enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6 toplu sözleşme zammı da alacaklar. TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre, enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 47,09'a indi.

Bu oranlara göre Temmuz'dan bu yana oluşan 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 14.57 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların ve Emekli Sandığı mensubu emeklilerin 5 aylık enflasyon artış oranları şöyle oldu:



- 5 aylık enflasyon: Yüzde 14.57

- SSK ve Bağkur artış: Yüzde 14.57

- Memur ve emeklisi TÜFE farkı: 4.15

- Memur ve emeklisi 5 aylık artış: Yüzde 10.40



Bu oranlardan sonra hem emeklilerin hem de memurların en düşük aylıkları da değişmiş oldu. 5 aylık yüzde 14.57 oranındaki enflasyona göre hesaplanan yeni taban aylıklar Aralık enflasyonu ile birlikte yükselecek. Ancak şu anda kesinleşen rakamlar şöyle oluştu:



SSK VE BAĞKUR

- Mevcut maaş: 12.500 TL

- 5 aylık artışla: 14.231,25 TL



MEMUR

- Mevcut maaş: 39.205,71

- 5 aylık artışla: 43.283,10



MEMUR EMEKLİSİ

- Mevcut maaş: 17.588,10

- 5 aylık artışla: 19.417,26

GÖZLER YIL SONUNDA

5 aylık enflasyonun üzerine Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak. 6 aylık oran için yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden hesaplama yapmak mümkün. Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi yüzde 44 olarak açıklandı. Gerek Merkez Bankası'nın gerekse diğer kurumların ekonomi çevreleriyle yaptıkları anket sonuçlarından da yıl sonu tahminlerin yüzde 44-46 aralığında gerçekleşeceği görülüyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 15-17 aralığında bir enflasyon artışı ortaya çıkıyor. Memurlar ve Memur emeklileri için ise yüzde 11-13 aralığında bir enflasyon ve toplu sözleşme artışı ortaya çıkıyor. İşte iki ihtimal ile yapılan hesaplamalara göre maaş artışları ve taban maaşlar şöyle oluşuyor:



YÜZDE 44 NE GETİRECEK?

- 2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 44

- Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 15.45

- SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 15.45

- Memur-emeklisi farkı: Yüzde 4.95

- Memur-emeklisi: Yüzde 11.25

- En düşük memur maaşı: 43.616 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL

- En düşük taban maaş: 14.431 TL

YÜZDE 46 NE GETİRECEK?

- 2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 46

- Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 17.05

- SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 17.05

- Memur-emeklisi farkı: Yüzde 6.41

- Memur-emeklisi: Yüzde 12.79

- En düşük memur maaşı: 44.220 TL

- En düşük emekli aylığı: 19.837 TL

- En düşük taban maaş: 14.631 TL

3 OCAK'TA NE OLACAK?

Bu oranlar enflasyon rakamlarına göre yapılan aylık artış hesaplamaları. 3 Ocak'ta enflasyon açıklandıktan sonra emekliler ve memurlar için üç ayrı karar verilmesi bekleniyor. Bunun için de yasal düzenleme gerekiyor. Geçtiğimiz Ocak ayında ve Temmuz ayında da benzer düzenlemeler yapılarak hem emeklilerin hem de memurların aylıkları artırılmıştı. İşte o üç ayrı karar:

1-TABAN MAAŞ DÜZENLEMESİ

Şu anda SSK ve Bağ- Kur emeklileri için 12.500 TL olarak uygulanan taban maaş Ocak ayında yeniden belirlenecek. Aylıklara yapılan artışlar kök aylığı yapıldığı için bazı emekliler için sıfır zam sorunu ortaya çıkıyor. Enflasyon hesaplamalarına göre taban maaşın 14 bin lira ile 15 bin lira arasında değişmesi bekleniyor.

2- ORANLARIN EŞİTLENMESİ:

Ocak ayında yapılması beklenen bir başka düzenleme ise zam oranları arasındaki farkın giderilmesi. 2024 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı yüzde 37 seviyesindeyken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 49'u geçmişti. Önümüzdeki Ocak artışında ise tam tersi bir durum oluşacak. Memur ve memur emeklilerinin artış oranı toplu sözleşme gereği SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden daha düşük olacak.

3- REFAH PAYI EKLENEBİLİR:

Ocak ayında verilecek bir başka karar ise refah payı eklenmesi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi emeklilere ve memurlara enflasyon artışlarının üzerine bir refah payı eklenmesi yapılabilir. Böylece yüzde 15-17 bandındaki enflasyon artışlarının daha yukarı çekilmesi de mümkün olabilir.