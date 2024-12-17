Emekliye 2025’te zam ayarı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantıları başladı. Pazartesi günü ikinci toplantı da yapıldı. Komisyondan çıkacak kararı çalışanlar kadar emekliler ve memurlar da bekliyor. Peki neden? Asgari ücret artış oranı emekli maaşlarını etkiliyor mu? Türkiye'de çalışanlar için en büyük toplu sözleşme anlamı taşıyan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları başladı. İkinci toplantı da yapıldı. Son toplantıdan sonra bir karar verilmesi bekleniyor. Böylece 2025 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiş olacak. Asgari ücret sadece çalışanları değil, işsizinden esnafına, ev hanımından rapor parası alanlara kadar herkesi ilgilendiriyor.

Çünkü birçok konunun hesaplamasında asgari ücretin brüt rakamı kullanılıyor. İşte asgari ücretin belirlediği başlıca konular şunlar:

DEĞİŞECEK OLAN ÖDENEKLER:

- Asgari ücret tüm maaşları değiştirecek

- Vergi dışı kazanç tutarı artacak

- Tazminatlar değişecek

- En düşük rapor parası yükselecek

- Annenin iş görmezlik ödeneği artacak

ENFLASYON BELİRLEYECEK

Asgari ücret belirlenirken en önemli kriter yine enflasyon olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine işçilerin alacağı en düşük ücret enflasyon oranlarına göre artırılacak, pazarlıklar da enflasyon oranları üzerinden yapılacak. Böylece çalışanların alım gücünün korunması esas olacak. yine masanın diğer tarafında bulunan işveren temsilcileri de maliyetler, rekabet şartları gibi konuları komisyona getirecek.

EMEKLİLER İÇİN DURUM NE?

Enflasyon sadece asgari ücreti değil emekli ve memurların Ocak ayı artışlarını da belirleyecek. Bakıldığında 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 çıkmıştı. Bunun üzerine Aralık ayı enflasyon gelecek ve 6 aylık oran ortaya çıkacak. Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 arasında bir rakam olacağı tahmin ediliyor. Bu durumda SSK ev Bağ-Kur emeklisinin enflasyon artışı yüzde 15-17 arasında olacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 12-14 arasında bir artış oranı bekleniyor.

BİRBİRİNE YAKIN ORANLAR

Asgari ücrete yapılacak yıllık bir artış emekliler için de önemli bir referans haline geliyor. Her ne kadar emekliler ve memurlar 6 ayda bir artış alsa da burada yapılacak zamların bir birine yakın olduğunu görüyoruz. Asgari ücrete yüzde 35-40 bandında bir artış yapılacağı konuşuluyor. Bu orana bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık artışın üzerinde olduğu görülüyor. Emeklilerin ve memurların Temmuz'da da ikinci bir artış alacağı göz önüne alındığında yüzde 15- 17 bandındaki enflasyon artışının bir miktar daha artırılması gündeme gelebilir. Çünkü önümüzdeki yıl için yüzde 20'ler civarında gelmesi beklenen bir enflasyon buradaki hesabı da değiştiriyor. Son beş yılda yaşanan artış oranlarının karşılaştırması da işte şu şekilde:

YILLAR ASGARİ ÜCRET (YILLIK)/ EMEKLİ (YILLIK)

- 2022 Yüzde 100-Yüzde 78.60

- 2023 Yüzde 107-Yüzde 62,5

- 2024 Yüzde 49-Yüzde 86,15

BU YIL NE OLUR?

Bu yıl ortaya çıkacak Asgari ücret artışı önemli bir veri olacak. Emeklilerin 2025 yılının ilk yarısında ve enflasyon beklentileri doğrusunda yılın ikinci yarısında alacağı zam oranları düşünüldüğünde bir refah payı eklenmesi de söz konusu olabiliyor.

Bunun için öncelikle açıklanacak asgari ücret artışını görmek gerekiyor.

Daha sonra 3 Ocak'ta açıklanacak 2024 yılı enflasyonu sonrasında karar verilmiş olacak. Eğer enflasyon artışı üzerine bir ekleme kararı çıkarsa bu TBMM'ye yasal düzenleme olarak gönderiliyor ve aradaki fark emeklilerin hesabına yatırılıyor.

SSK BAĞKUR EMEKLİ ARTIŞ ORANLARI

- 2019 yüzde 10.00 yüzde 5 yüzde 15.71

- 2020 yüzde 6.5 yüzde 5.75 yüzde 12.63

- 2021 yüzde 8.37 yüzde 8.45 yüzde 17.53

- 2022 yüzde 25.47 yüzde 42.35 yüzde 78.60

- 2023 yüzde 30 yüzde 25 yüzde 62,5

- 2024 yüzde 49.25 yüzde 24.73 yüzde 86.15