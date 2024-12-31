Kamuda yeni sistem

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bürokrasiyi azaltacak, kamu hizmetini etkin ve verimli hale getirecek tedbirler alınacak. Bu kapsamda kamu personel rejiminde de yenilikler gelecek. Üzerinde çalışılan taslaklara ulaştık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kamuya gelen etkin ve hızlı hizmet anlaşışı tüm kurumlara ve birimlere yaygınlaştırılacak. Kamu hizmetinin etkin ve verimli olmasını sağlayacak yeni tedbirler üzerinde çalışılıyor. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de bir anlamda güçlendirilmiş olacak.

Hem kamu hizmeti alan vatandaşı hem de kamu hizmeti veren personeli mutlu edecek sistem bir anlamda bürokrasiyi azaltacak, bürokratik oligarşiyi de yok edecek tedbirler içeriyor. *Bu anlamda değişik taslaklar üzerinde çalışmalar da devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre bu çalışma kapsamında bakanlıklardaki müsteşarlık görevi geri getirilecek. Bakana bağlı olacak müsteşar işleyişin hızlanmasını ve hizmetlerin daha etkin ulaştırılmasını sağlayacak konumda olacak.

NAKİL İMKANI GETİRİLECEK

- Yine görevden alınan memurların ve yöneticilerin daha verimli kullanılması da sağlanacak. Bu anlamda bankamatik memuru anlayışı tamamen yok edilecek.

Bakanlıklarda görevden alınan genel müdür, daire başkanı genel mudur yardımcısı gibi personel mesaiye gelmesi ve etkin görevlerde kullanılması düşünülüyor.

- Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan komisyonla bakanlıklarda birimlerin aksayan yönleri incelenecek. Bu anlamda alınacak tedbirler birer rapor halinde sunulacak ve hayata geçirilecek.

- Kamuya memur alımında öncelikli olarak sözleşmeli personel 4B'li memur teşvik edilecek.

- Kurumlara ilk defa memur yerine sözleşmeli personel pozisyonu verilecek, memur kontenjanları naklen atamalarda kullanılacak

- Yaklaşık 1 milyon kamu işçisine iller arası yer değişikliği ile kurumlar arası geçici görevlendirme imkanı getiriliyor.

Böylece eksik personel tamamlanacak, hizmetin aksaması da önlenecek.

- Taşeron işçilere de iller arası nakil imkanı getirilmesi düşünülüyor. Bu kolaylık hakkı toplu sözleşmelerde de yer alacak.

- Memurlar için belli şartlar dahilinde disiplin affı da yeniden gündeme gelebilir.

- Kariyer uzmanlarına, BDDK, SPK, Rekabet Kurumu gibi birimlerde çalışan uzmanlara seyyanen zam konusu da kulislere yansıyan konulardan.

Yapılan çalışmalar tamamlandığında değişikliklerle ilgili taslak da kesinleşmiş olacak.

HESAPLI EMEKLİLİK İÇİN SON GÜN

Erken emeklilik, ya da prim eksiğini tamamlamak için yapılan doğum askerlik ve yurt dışı borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta ödemeleri asgari ücret ile belirleniyor. Bu yüzden yeni asgari ücretle birlikte borçlanma miktarları da artacak. Borçlanmalar en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Gurbetçilerin yurt dışı borçlanmalarında bu oran yüzde 45'e çıkıyor .Bugün sonuna kadar başvurusunu yapanlar 2024 yılının asgari ücretine göre hesaplanan miktarlarla prim alacak. Yarından itibaren ise yüzde 30 daha yüksek rakamlar ödenecek. Başvuru yapmak yeterli olacak. Hemen ödeme yapmaya da gerek yok. Ödemeler iki ay sonra yapılacak. Bu yüzden borçlanma ihtiyacı olanlar 31 Aralık sonuna kadar başvurursa kazançlı çıkacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE BİRLİKTE RAKAMLAR ŞÖYLE DEĞİŞECEK:

Borçlanma mevcut yeni ödeme fark:

1 aylık 6.401 TL 8.322 TL 1.921 TL

12 aylık 76.812 TL 99.864 TL 23.052 TL

1 çocuk (24 ay) 153.624 TL 199.728 TL 46.104 TL

18 ay (askerlik) 115.218 TL 149.796 TL 34.578 TL

12 ay yurtdışı 108.012 TL 140.424 TL 32.412 TL