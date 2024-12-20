Merkez Bankası’ndan rakam geldi: Emekli ve memura yeni zam oranları

Milyonlarca memur ve emekli için Ocak ayında yapılacak artış oranları netleşiyor. Yüzde 14.57 oranındaki 5 aylık enflasyondan sonra Merkez Bankası yeni anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre memur ve emeklilerin zam oranlarına ilişkin senaryolar da ortaya çıktı.

Ocak ayı yaklaştıkça birlikte milyonlarca emeklinin ve memurun hesapları da netleşiyor. Ocak ayında oluşacak 6 aylık enflasyon kadar artış alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklilerinin gözü de yıl sonu enflasyon rakamlarında. Daha önce Merkez bankası yüzde 44 olarak tahminin açıklamış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yüzde 45 civarında bir enflasyon beklendiğini söylemişti.

REFAH PAYI BEKLENİYOR

Aralık enflasyonunun açıklanmasına çok kısa bir süre kala Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları geldi. Böylece ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon tahminleri de açıklandı. Ankette ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 45.28 olarak yer aldı. Bu orana göre 2024 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yüzde 16.47 çıkacak. Bu tahmin gerçekleşirse, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16.47, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 5.88 enflasyon farkıyla yüzde 12.23 olacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 44 bin liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 739 liraya yükselecek. Enflasyon artışları hemen hemen kesinleşirken emeklilerde ve memurlarda iki ayrı beklenti de gündemdeki yerini koruyor. Öncelikle memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı artışları ve enflasyon farkı 6 aylık enflasyonun altında kalıyor.

TABAN MAAŞ ARTACAK

Böylece artış oranının 6 aylık enflasyon ile eşitlenmesi böylece hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin aynı oranda enflasyon artışı alması sağlanabilir. İkinci beklenti ise bu eşitlemenin ardından tüm emeklilere bir refah payı daha eklenmesi yönünde. Bu durumda da yüzde 16-17 bandındaki 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20'ler seviyesine çekilmesi söz konusu olabilecek. Bütün bu beklentilerin dışında bir de emekliler için uygulanan en düşük aylığın yükseltilmesi de söz konusu . Temmuz'da 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan taban maaş da zam oranlarına uygun şekilde artırılıyor. Enflasyon artışının uygulandığı var sayıldığında taban maaşın 14,.500 TL seviyesine çıktığı görülüyor. Ancak refah payı uygulanıp artırım olursa bu kez yeni taban maaş 15 bin lira ve üzerinde bir rakam olacak.

YASAL DÜZENLEME GELECEK

Hem zam eşitlemesi, hem refah payı hem de taban maaş artışı yasal düzenleme ile gerçekleşecek. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra karar verilecek ve yasal düzenleme olarak TBMM'ye gelecek. Çıkacak yasa sonrası ek ödemeler maaş gününe yetiştiriliyor. Yetişmediği takdirde ise aradaki farklar sonraki bir takvimde emeklilerin hesabına yatırılıyor.



