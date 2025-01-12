Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak ve ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin enflasyon artışları belirlendi. Taban maaş da bu oranda yükseldi. Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Peki nasıl uygulanacak?

Hesap nasıl yapılacak? 16 milyon emekli ve 4 milyondan fazla kamu çalışanının 2025 Ocak ayı enflasyon artışları belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 olan 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 11.54 oldu. Aynı zamanda 12.500 TL olan taban maaş da yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL'ye çıkartıldı. Taban maaş artışıyla ilgili yasa teklifi de TBMM'ye sunuldu. Bir değişiklik olmaz ise taban maaş Temmuz ayına kadar 14.469 TL olarak uygulanacak. Peki taban maaş nedir? Kök maaş nedir? Nasıl hesaplanır? İşte tüm soruların cevapları...

KÖK MAAŞ NEDİR?

Kök maaş emeklinin gerçek aylığını belirtiyor. Yani sizin ödediğiniz primlerle hesaplanan aylığınız aslında sizin net maaşınızı daha başka ifadeyle kök maaşınızı belirliyor. Bu maaşa yüzde 4 oranında her ay ek ödeme eklenip bankaya yatırılıyor.



TABAN MAAŞ UYGULAMASI

2019 yılında başlayan uygulama en düşük emekli maaşı belirleme olarak gerçekleşiyor. Hükümet en düşük emekli maaşı olarak bir rakam belirliyor. Ocvak ayı için belirlenen yeni taban maaş 14 bin 469 TL oldu. Kök maaşınız bunun altındaysa Hazine tarafından yapılan bir sosyal ödeme ile aylık taban maaşa tamamlanıyor.



ZAMLAR HANGİ MAAŞA YAPILIYOR?

Emeklinin kök aylığı zam için de referans oluyor. Taban maaşa tamamlamak için ödenen sosyal destekler aylık olmadığı zamlar da emeklinin gerçek maaşına yapılıyor. Emeklinin kök maaşına enflasyon artışı ve ek ödeme (yüzde 4) eklendikten sonra çıkan rakam 14.469 TL'nin altındaysa kendisine ek destek yapılacak. Örnek hesaplamalar şöyle:



YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kök maaş uygulaması tüm emeklilerde var. Net maaş kazançlara göre hesaplanıyor ve bunun üzerine yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memur emeklileri de diğer emekliler gibi her ay yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Bunun dışındaki aylıkları kök aylıklarını oluşturuyor. Taban maaş uygulaması ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli oluyor. Emeklilerin yeni maaşları bu ay peşin olarak ödenecek. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını 17 Ocak ile 28 Ocak arasında alacak. Memurlar ise 15'inde zamlı olarak alacak. Memur emeklilerine ise ay içinde fark ödenecek.



NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER?

Taban maaş artışı yasa ile olduğu için TBMM'den yasanın çıkması beklenecek. Yasa çıktıktan sonra emeklilere yeni taban maaşları ödenecek. Eğer yasa maaş gününe yetişirse taban maaşlar hemen uygulanacak. Yetişmez ise bu kez eski taban maaş ya da hesaplanan yeni maaş ödenecek, farklar daha sonra hesaplara yatırılacak. TBMM'ye sunulan yasa teklifinde taban maaş yüzde 15.75 oranındaki 6 aylık enflasyon kadar artırılarak 14.469 TL olarak belirlendi. Ancak yasa görüşmeleri sırasında bir değişiklik yapılabilir. Verilecek bir önergeyle rakam değişebilir.