Emekli maaşında ‘26’ formülü

Milyonlarca emeklinin maaşlarıyla ilgili ilk ipucu e-devlet sistemine yükseldi. Buradaki ek ödeme rakamı sizin maaşınızı belirliyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon rakamının ardından en düşük emekli aylığı da belirlendi. Yüzde 15.75 olan 6 aylık enflasyon hem maaşlara hem de taban aylıklara eklenecek. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11.54 oranındaki artışla yeni maaşlarını yükseltecek. Enflasyon artışlarının ardından taban aylık da 14.469 lira olarak açıklandı. Eğer Meclis görüşmeleri sırasında bir değişiklik olmaz ise Temmuz ayına kadar en düşük aylık 14.469 TL olarak uygulanacak ve bunun altındaki tüm aylıklar seyyanen ödeme ile 14.469 TL'ye tamamlanacak.



E-DEVLETTEN BAKABİLİRSİNİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 15.75 oranındaki enflasyon artışının ardından yeni aylıkları bu oranda artırarak hesapladı. e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar memur emeklilerinin yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 15.75 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Bu rakamı 25 ile çarparsanız yeni kök aylığı 26 ile çarparsanız ek ödemeli aylığı görebilirsiniz.

Bunun için 5 adımda hesaplama yöntemini kullanabilirsiniz.

1.ADIM: e-Devlete girip emekli bölümünü açın.

2.ADIM: Emekli ödeme bilgilerini açın.

3.ADIM: Ek ödeme rakamına bakın.

4.ADIM: 25 ile çarpın net maaş çıksın.

5.ADIM: 26 ile çarpın yeni aylığı öğrenin.

TABAN MAAŞ HESAPLAMASI

Emeklilerin yeni ödemeleri hesaplanırken, öncelikle Aralık ayı kök aylıklarına yüzde 15.75 zam oranı yansıtılacak. Oluşan tutara yüzde 4 (kök aylık 9 bin 495 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan tutar emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkarsa, verilecek para Hazine desteğiyle 14 bin 469 liraya tamamlanacak.

Net maaşı 11 bin lira olan bir emeklinin hesabı şöyle yapılacak:



Net maaş : 11.000 TL

Enflasyon artışı (Yüzde 15.75): 12.733 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 510 TL

Yeni gelir: 13.243 TL

Seyyanen destek: 1.226 TL

Bankaya yatacak: 14.469 TL

DUL VE YETİMLERE HİSSE MAAŞI

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlanan dul ve yetimlerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yüzde 15.75 zam eklenecek. 14 bin 669 lira taban aylık düzenlemesi de dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak.

MAAŞ DURUMU / ESKİ TABAN / YENİ TABAN



Yüzde 75 oranında maaş alanlar: 9.375 TL/10.851,75 TL

Yüzde 50 oranında maaş alanlar: 6.250 TL/7.234,50 TL

Yüzde 25 oranında maaş alanlar: 3.125 TL/3.617,25 TL