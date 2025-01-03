Milyonların beklediği rakamlar netleşti

Aralık ayına ait enflasyon verilerinin aylık 1.3 olarak açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaş artış oranları kesinleşti. Bu artış, sadece maaşları değil, aynı zamanda sosyal ödenekleri ve dul-yetim aylıklarında da yükselişi beraberinde getirdi.

Milyonların beklediği rakamlar açıklandı. 20 milyonu aşkın memur ve emekli için bu yılın ilk zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle ortaya çıktı. TÜİK verilerine göre; Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1.03 oranında arttı.

2024 yılı enflasyonu da yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Böylece 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.75 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 5.23 olarak hesaplanırken, yüzde 6'lık Ocak zammı bu oranla yüzde 11.54 'e ulaştı.

EN AZ 19 BİN 617 TL

Bu zam oranı Ocak ödeme dönemi itibariyle gelirlere yansıtılacak. Eğer refah payı gibi bir düzenleme olursa, zam oranı daha da yükselecek. Yüzde 11.54 zamla en düşük emekli aylığı memurlarda 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkarken, SSK ve Bağ-Kur'lularda 12 bin 500 lira olan taban tutarın da artırılması bekleniyor. Taban tutar, SSK ve Bağ-Kur'luların zammı oranında artırılırsa 14 bin 468 liraya yükselecek. Yüzde 20'lik bir artış ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödemeyi 15 bin lira yapacak.

EK ÖDEME DE ARTACAK

Ocak zammı emeklilerin kök aylığına yansıtılacak. Ayrıca yüzde 4-5 oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni kök aylık üzerinden hesaplama yapılacağı için artacak. Ocak zammı sonrası yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara Hazine desteği verilecek. En düşük ödeme taban aylığa tamamlanacak.

DUL VE YETİMLER DE ALACAK

Ocak zammı dul ve yetimlere de yansıyacak. SSK ya da Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanların kök aylıklarına yüzde 15.75, Emekli Sandığı'ndan alanlara yüzde 11.54 artış yansıtılacak. Refah payıyla emeklilerin zam oranı yükselirse bu durumda yeni oran maaşlara eklenecek. Taban aylıkta yapılacak bir artış da dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler zamlı maaşlarını ayın 17'sinden itibaren alacak. SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı aylıklarını hesabında görecek. Memur emeklilerinin aylıkları ise ayın başında ödeniyor. Ocak artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı ay içerisinde hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek. Ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

MEMURA EN AZ 43.726 TL

Memurların enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.54'e ulaşan zammı hem maaşlara hem aile yardımına yansıyacak. En düşük maaş ödemesi 43 bin 726 lirayı bulacak. Yaklaşık 4 milyon memurun Ocak ayı zam oranı yüzde 6 artış ve yüzde 5.23 enflasyon farkıyla yüzde 11.54'e ulaştı. Bu artış hem maaşlara hem başta aile yardımı olmak üzere ek ödemelere de yansırken, en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükseldi. Zammın ardından öğretmen (1/4) 52 bin 935, uzman öğretmen (1/4) 58 bin 663, polis (8/1) 58 bin 938, hemşire (5/1) 53 bin 465 lira maaş alacak.

2 ÇOCUKLUYA 3 BİN 314 TL

Memurlara çalışmayan eşleri için her ay verilen eş yardımı Ocak zammıyla 2 bin 63 liradan 2 bin 301 liraya çıktı. Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 453,90 liradan 506,28 liraya, 6 yaş üstü için 226,95 liradan 253,14 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi 3 bin 314 liraya çıktı. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da memurların hesaplarına yatırılacak. Öte yandan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen Ulaşım Desteği'nin üst limit tutarı tek yön için 1900 liraya yükseltildi. Destekten bugüne kadar yararlanan öğrenci sayısı ise 100 bini aştı.

SOSYAL DESTEKLERE MEMUR AYARI

- 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya çıkacak

- EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği 9 bin 77 liradan 10 bin 125 lira seviyesine gelecek.

- ENGELLİ AYLIĞI: 18 yaşından küçük engelli yakınları ile yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 338 liradan 3 bin 723, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükselecek.

- HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya ulaşacak.

- SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK: Okul öncesi için çocuk için 4 bin 312 liradan 4 bin 809, ilköğretimde okuyan çocuk için 6 bin 468 liradan 7 bin 214, ortaöğretimde okuyan çocuk için 6 bin 899 liradan 7 bin 695, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 7 bin 761 liradan 8 bin 657 liraya çıkacak.

BEDELLİ ASKERLİK 243 BİN 35 TL OLDU

BEDELLİ askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik 243 bin 35 TL oldu. Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 11,55 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liradan 243 bin 35 TL'ye çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

SİGARA VE ALKOLE ÖTV ZAMMI

ALKOLLÜ içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Kararın sigara ve alkol fiyatlarına artış olarak yansıması bekleniyor. Bir paket sigara fiyatının 2 ile 2,5 lira arasında yükselmesi öngörülüyor. Alkollü içkiler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni ÖTV oranlarına göre artış oranı yüzde 7,56 olarak gerçekleşti. ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükselecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa yükselecek. ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 571,37 liradan 614,56 liraya yükselecek. Yani rak�� fiyatına 43,19 liralık artış yansıyacak.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

OCAK ayı kira artış tavanı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.