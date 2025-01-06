Emekli ve memurlar için üç ayrı formül masada

Milyonlarca emekli ve memurun enflasyon ile hesaplanan maaş artışları belirlendi. Ancak taban maaş artışı ve enflasyon artışlarının değişmesi konuları da gündemde. Bu noktada hükümetin gündeminde üç ayrı formül olacak. bu formüllerle ilgili karar verilirse yasal düzenleme için düğmeye basılacak.

Milyonlarca emekli ve memur enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra yapılacak ek düzenlemeleri beklemeye başladı. Bu noktada üç ayrı konu gündeme gelmişti. Bu konularla ilgili karar verildiğinde yasal düzenleme için de düğmeye basılacak ve ilave artışlar emeklilerin maaş günlerine yetiştirilecek. Yetişmediği takdirde ise farklar yine Ocak ayı içinde yatırılacak. İşte hükümetin gündeminde olması beklenen üç formül:

1-TABAN MAAŞ YENİDEN BELİRLENİYOR: Emekli maaşlarında 2019 yılından bu yana taban maaş uygulaması bulunuyor., En düşük emekli maaşı belirlenerek bunun altındaki tüm aylıklar seyyanen ödemeyle bu rakama tamamlanıyor. Son olarak Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşı yeniden artırılacak.

Bu konuda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da karar alınmıştı. Ancak yeni taban maaşın kaç lira olacağı henüz belli değil Kabine'de bu konunun da karara bağlanması bekleniyor. Bu konuda da üç ayrı hesaplama bulunuyor.

*6 aylık enflasyon artış oranı uygulandığında taban maaş 14.469 TL'ye çıkıyor.

*Bu rakam 14.500 TL'ye yuvarlandığında ise artış oranı yüzde 16 oluyor.

*Yeni taban maaş eğer 15.000 TL olarak belirlenirse bu kez artış oranı yüzde 20 oluyor

2- ARTIŞ ORANLARININ EŞİTLENMESİ:

Gündemdekmi bir başka formül ise emekliler ve memurlar arasındaki artış oran farkının giderilmesi.

Enflasyon açıklandıktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı 6 aylık enflasyon olan yüzde 15.75 olmuş ancak memurlar ve memur emeklilerinin artışları bunun altında kalarak toplu sözleşme gereği 11.54 olmuştu. Benzer bir durum geçtiğimiz Ocak ayında da yaşanmıştı. Bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranları memurlar ve memur emeklilerinin altında kalmıştı. O zaman alınan bir karar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 11.25 puanlık bir ilave yapılarak tüm artışlar yüzde 49.25 oranında eşitlenmişti.

Şimdi de benzer bir karar alınırsa yapılacak 4.21 puanlık bir ilave ile memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 15.75'e çıkartılabilir.

3- TÜM KESİMLERE REFAH PAYI VERİLMESİ: Emekli maaşları ile ilgili bir başka formül ise refah payı olarak gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllarda zaman zaman yapılan bu uygulama ile enflasyon artışları eklenen puanlarla yükseltilmişti.

Şimdide 6 aylık enflasyon oranı olan 15.75'e ilave yapılarak yükseltilmesi gündeme gelebilir. Burada taban maaşa yapılacak artış oranı da referans olabilir.

Taban maaşa yapılacak yüzde 20 artış (15.000 TL) tüm emekliler ve memurlar için uygulanarak 4.25 puanlık bir refah payı eklenebilir.

NASIL UYGULANACAK?

Tüm bu kararlar verildiği zaman bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor.

Hazırlanacak yasa hemen Meclis'e sevk edilerek hızla yasalaşması gerekiyor. Yasal düzenleme Ocak ayının üçüncü haftasında çıkarsa emekliler ve memurlar farklı maaşlarını almış olacaklar. Yetişmediği takdirde ise yasa çıktıktan sonra tüm kesimlere eğer bir fark oluşursa ayrıca ödeniyor. Böylece Ocak maaşları yeni düzenleme uygun hale getiriliyor.