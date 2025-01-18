Emekliye yeni maaş

Milyonlarca emeklinin bu yılın ilk 6 ayında alacağı yeni aylıkları belli oldu. Bu aylıklar enflasyon oranında artırılırken yeni rakamlar e-devlet sistemine eklendi. Dünden itibaren de ödemeler başladı. Ancak taban maaş kesinleşmediğinden farklar daha sonra yatırılacak. Peki kim aylığını nasıl öğrenecek? Taban aylık farkları kaç lira olacak? İşte emekliye maaş rehberi...



Ocak ayında açıklanan Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 15.75 olarak belirlendi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri de yüzde 65 oranındaki toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı aldılar. Böylece artış oranları yüzde 11.54 oldu. Emeklilerin yeni aylıkları hesaplanırken önce ek ödemeler e-devlet sistemine eklenmişti. Böylece ek ödemesini 26 ile çarpan emekliler yeni aylıklarını öğrendi. Ancak şimdi Sosyal Güvenlik kurumu tüm emeklilerin yeni aylıklarını e-devlet sistemine yükledi.

Dünden (17 Ocak) itibaren de yeni maaşlar emeklilere ödenmeye başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 28 Ocak'a kadar devam edecek.



SİSTEMDE HANGİ KALEMLER VAR?

e-devlet sistemine girdikten sonra her emekli bağlı bulunduğu kuruma aile ( 4a, 4b ve 4c) ile başlayan 'emekli aylık ödeme bilgileri' bölümünü açacak. Bu bölümde hem hesaba yatacak aylık, hem ek ödeme hem de kök maaş görülebilecek.

İşte bu bölümdeki rakamları anlamları...

NET AYLIK: Bu bölümdeki rakam sizin enflasyon artışı ile birlikte ek ödemeli aylığınızı gösteriyor. Bu rakam aylık ödeme gününüzde hesabınıza yatırılacak.

AYLIK TUTARI: Buradaki rakam sizin kök aylığınızı gösteriyor. Bu rakam maaş artışlarında kullanılıyor. Temmuz ayında enflasyon artışı bu rakam üzerinden yapılacak.

EK ÖDEME: buradaki rakam sizin kök aylığınızın yüzde 4'ünü gösteriyor. Bu rakam her ay size aylığınızla birlikte ödenecek.

SEYYANEN DESTEK: Burada bir rakam görünüyorsa sizin aylığınız taban aylığın altında kalmış demektir. Bu durumda hazineden size seyyanen yapılan ödemeyi burada göreceksiniz. Hesabınıza bu rakamla birlikte taban aylık yatırılacak.

KESİNTİLER: Eğer varsa hastane eczane gibi kesintiler burada görülecek.

TABAN MAAŞ FARKI OLACAK MI?

E-devlet sistemindeki rakamlar henüz yeni taban maaş üzerinden yapılmadı. Taban maaş ile ilgili taslak TBMM'de komisyonda kabul edildi. Ancak genel kurul ve resmi gazete aşamaları tamamlanmadı. Tasarı yasalaştıktan sonra emeklilere farklar da ödenecek. Şu an taslakta bulunan taban maaş yüzde 15.75 artışla 14.469 TL olarak görülüyor. Bu rakam eğer yasalaşma sürecinde değişmez ise altında kalan tüm aylıklara fark oluşacak. Bu farklar yasa maaş gününe yetişmez ise daha sonra emeklilerin hesabına yatırılacak. İşte emeklilerin alacakları fraklar şu şekilde olacak:

ÖDENEN FARK

12.500 TL 1.969 TL

13.000 TL 1.469 TL

14.000 TL 469 TL

FARKLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Eğer yüzde 15.75 oranındaki artıştan sonra emekli aylığı 14.469 TL'nin altında kalırsa aradaki fark hesaba yatırılacak. Bu farklar yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra emeklilere ödenecek. Farkların Ocak sonunda ya da Şubat ayı başında tüm emeklilere ödenmiş olması bekleniyor.



ÖRNEK HESAP

Net maaş : 11.000 TL

Enflasyon artışı (% 15.75): 12.733 TL

Yüzde 4 ek ödeme: 510 TL

Yeni gelir: 13.243 TL

Seyyanen destek: 1.226 TL

Bankaya yatacak: 14.469 TL



MEMUR EMEKLİLERİ NASIL ALACAK?

Memur emeklileri maaşlarını Ocak ayı başında zamsız olarak aldılar. Bu emeklilere zam farkları yani yüzde 11.54 artırılmış farklar Ocak ayının son haftasında ayrıca ödenecek. Memurlar da zamlı maaşlarını ayın 15'inde zamlı olarak aldılar.

Memurlara ayrıca 14 günlük farklar da ödendi.