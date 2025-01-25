Farklar hesaba yattı: Memur emeklisine en az 2 bin 83 TL

Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı zam farkları hesaplarına yatırıldı. En az ödeme 2 bin 83 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur farkları da haftaya yatacak.



Milyonlarca emeklinin maaşları Ocak ayında açıklanan enflasyon oranlarıyla yeniden belirlendi. 6 aylık enflasyonun yüzde 15.75 çıkmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 enflasyon artışı yapılırken, memurlar ve memur emeklilerine toplu sözleşme ile birlikte yüzde 11.54 oranında enflasyon artışı yapıldı. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 liraya çıkartıldı. Bu şekliyle yasalaştığında tüm emeklilerin hesaplarına en az 14.469 TL yatırılacak.



AYLIKLAR ÖDENMEYE BAŞLANDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.75 oranında artırılmış maaşları ocak ayının 17'sinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Ayın 28'ine kadar sürecek bu ödemelerde maaşlar yüzde 15.75 olarak artırıldı. Ancak düşük maaşlı yaklaşık 3.5 milyon emekliye taban maaş farkları ise yasa çıktıktan sonra Şubat ayında ödenecek. Bu maaşlar 14.469 TL7ye tamamlanacak. Memur emeklileri ise aylıklarını ayın 1-5'i arasında aldıkları için enflasyon artışı yansıtılmamıştı.

Yaklaşık 2.5 milyon emekli memura yüzde 11.54 oranındaki artış farkları ise dün ödendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Işıkhan, 4/1-c Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye 8 milyar 125 milyon lira zam farkı, harp ve vazife malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye ise 1 milyar 339 milyon ek ödeme yapılacağını kaydetti.

KAÇ LİRA YATACAK?

Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisi, dul ve yetimine yüzde 11.54 zam ile oluşan fark verilecek. Maaşını aylık alanlara bir aylık, üç aylık olarak alanlara ise maaş dönemine göre bir, iki ya da üç aylık fark ödemesi söz konusu olacak. Yüzde 11.54 zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan 2 bin 83 lira artışla 19 bin 671 liraya yükseldi. Buna göre bir aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 83 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 6 bin 249 lira ödeme yapılacak.

TABAN AYLIKLAR MEMUR EMEKLİSİ

ESKİ MAAŞ: 17.588 TL

YENİ MAAŞ: 19.671 TL

FARK: 2.083 TL

ÜÇ AYLIK FARK: 6.249 TL



SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ

ESKİ MAAŞ: 12.500 TL

YENİ MAAŞ: 14.469 TL

FARK: 1.969 TL