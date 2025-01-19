Emekliye üçlü ödeme

Milyonlarca emekli enflasyon artışı yapılmış yeni aylıklarını alırken bu yıl yüksek promosyon ve zamlı ikramiye de alacak Milyonlarca emekli için 2025 yılı ödeme takvimi de netleşmeye başladı. Emekliler bu ay enflasyon artışı yapılmış yeni aylıklarını alırken Nisan ayında ikramiye ödenecek, Temmuz ayında da yeni bir artış yapılacak. Bu arada emeklilerin banka promosyonları da artan aylıklarla birlikte yükseldi.



TABAN MAAŞ DEĞİŞTİ

Ocak enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında 6 aylık enflasyon kadar artış yapıldı. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamalar ile Emekli Sandığı emeklileri de yüzde 11.54 oranında artış aldılar. Bu artışların yapıldığı aylıklar emeklilere 17 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlandı. Ancak alınan bir karar ile en düşük emekli maaşı da 12.500 TL'den 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artırılarak 14.469 TL'ye çıkartıldı. Böylece yapılacak enflasyon satışı sonrasında aylığı bu rakamın altında kalan herkese seyyanen ödeme yapılacak.



FARKLAR AY BAŞINDA

Taban maaş değişikliği yasal düzenleme ile gerçekleştirildi. Hazırlanan yasa taslağı ile taban maaş yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL7ye çıkartıldı. Söz konusu tasarı komisyondan geçti. Ancak genel kurulda da oylanarak resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Bu aşamalarda rakamın değişme ihtimali de bulunuyor. Genel Kurul aşaması bittikten sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce aylığını alan emeklilere sadece yüzde 15.75 artırılmış aylıklar ödenecek. 14.469 TL'ye tamamlanacak seyyanen ödemeler yasa resmi gazetede yayımlandıktan sonra ödenecek. Böylece emeklilere ödenecek farkların Şubat başında hesaplara yatırılması bekleniyor.



İKRAMİYE GELECEK

Öte yandan bu yılın ilk ikramiyesi de Ramazan Bayramı öncesinde Mart ayında emeklilere ödenecek. İlk ikramiye ödeme tarihinin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor. İkinci ikramiye ise Kurban bayramı öncesinde 2-5 Haziran tarihleri arasında olacak. İkramiye geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak toplamda 6 bin lira ödenmişti. Bu yıl rakamın tekrar yükseltilmesi bekleniyor. Enflasyon oranında artış yapılması durumunda ikramiyenin 3.500-4000 TL aralığına yükselmesi bekleniyor.

PROMOSYONU YENİLEYİN

Aylıklardaki artış bankaların ödediği promosyon miktarlarını da yukarı çekti. Emeklilerin alacakları promosyon miktarları ile ilgili maaş aralıkları değiştiğinden rakamlar yükseliyor. Ancak daha önce promosyon almış olsa bile emeklilerin bunu iptal ettirip yeni rakamdan sözleşme yapma hakları da bulunuyor.

EMEKLİYE ÖDEME TAKVİMİ

1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

İLK İKRAMİYE MART'TA

30 MART-1 NİSAN: Ramazan Bayramı

24-28 MART: İlk bayram ikramiyesi

HAZİRAN'DA DA ÖDEME VAR

6-9 HAZİRAN: Kurban Bayramı

2-5 HAZİRAN: Kurban Bayramı ikramiyesi

TEMMUZ ZAM AYI

1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

3 TEMMUZ: Zam oranı belli olacak.

15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş

17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş