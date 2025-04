Anneye çifte destek: Doğum izni artıyor

TBMM'ye sunulan torba yasa ile doğum parası ilk çocuk için 5 bin ikinci sonraki çocuklar için aylık 1.500 TL ve aylık 5 bin TL olarak değiştirildi.. Sırada ise doğum izinlerinin artırılması var. Anneler daha uzun süre izin yapacak, yarı zamanlı çalışabilecek.

Bu senenin Aile Yılı ilan edilmesinin ardından düzenlemeler de peş peşe gelmeye başladı. Annelere ödenen doğum parasının 300 liradan 5 bin liraya çıkartılması ve 60 ay boyunca aylık ödeme yapılması ile ilgili düzenleme TBMM'de kabul edildi. Bunun dışında çalışan annelerin daha uzun doğum izni kullanması ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. İşte yeni düzenlemelerin detayları...

- Kimler doğum parası alabiliyor?

Çalışsın-çalışmasın her hangi bir şart olmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mavi Kartlı (çifte vatandaş) olan tüm anneler doğum parasından faydalanabiliyor. Yeni rakamlar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dünyaya gelen çocuklar için geçerli olacak.

- Yeni doğum yardımı kaç lira olacak?

1 Ocak 2025'ten sonra ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. Ayrıca ikinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak.

Bu destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar 60 ay sürecek.

- Çocuk sayısı arttıkça ödeme artacak mı?

1 Ocak 2025 tarihinden sonra ikinci çocuğunu dünyaya getiren bir anneye önce 5 bin lira sonra da 60 ay 1.500 TL ödenecek. 1 Ocak 2025'ten sonra üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anneye ise 60 ay boyunca her ay 6 bin 500 lira ödeme yapılacak. Dördüncü çocukta ise yine 5 bin liralık yardım eklenecektir.

Böylece 4 çocuklu bir ailenin hesabına her ay toplam 11 bin 500 lira yatırılacak..

- Çocukların tümünün 2025'te doğması şart mı?

Çocuk sayısı dikkate alınırken daha önce dünyaya gelmiş çocuklar da hesaba katılacak.

1 Ocak 2025 tarihinden sonra dünyaya gelen çocuk kaçıncı çocuksa ona göre ödeme yapılacak. Ayrıca evlat edinilen çocuklar için de ödemeler geçerli olacak.

- İkinci evlilikte durum nasıl?

İlk evliliğinden çocuğu olan bir anne, eğer tekrar evlenip 1 Ocak 2025 sonrasında yeniden çocuk sahibi olursa önceki çocuk ya da çocuklar da toplam çocuk sayısına eklenecek.

- İkiz doğumlarda nasıl uygulanacak?

Çoğum doğumlarda çocuklar ayrı ayrı sayılacak.

İkiz doğumda çocuklar 1. Ve 2. Çocuk olarak değerlendirilecek. İlk çocuk için 5 bin TL ikinci çocuk için ayda 1.500 TL ödenecek.

Eğer daha önce bir çocuk varsa bu kez ödeme aylık 6.500 TL olacak.

- Başvuru nereye yapılacak?

Çocuğun doğum belgeleriyle kaymakamlıklara başvurmak yeterli olacak.

- Başvuru için bir süre var mı?

Bir süre sınırı bulunmuyor. Bu yüzden aileler 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için istedikleri zaman başvuru yapabilecek.

- Emzirme ödeneği kimlere veriliyor?

Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor.

Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli olduğu emzirme ödeneği, geçen yıl 857 liraydı. Bu tutar bu yıl bin 238 liraya yükseldi.

İZİNLER İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

- Doğum izni nasıl uygulanıyor?

Kadınların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık doğum izninin yanı sıra, süt izni ve ücretsiz izin hakları var.

Çocuk sayısına göre anneler 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabiliyor. Ayrıca çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışıp yarı maaş alma imkanları da var.

- İzinlerin uzatılması gündemde mi?

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde "Doğum iznini artıracak, işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" açıklamasını yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan nüfus politikaları kurulu da doğum izninin uzatılması ile ilgili çalışma başlattı.

- Kamuda yarı zamanlı çalışma olacak mı?

Özel sektörde uygulanan annelerin çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş almaları ile ilgili düzenlemenin kamuda da uygulanması için çalışma başladı. Bununla ilgili bir yönetmelik taslağı da hazırlandı. Kesinleştikten sonra memur anne ve babalar da yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek.