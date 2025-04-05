Emekliye yeni zam memura fark

Mart enflasyonu ile birlikte 3 aylık oran ortaya çıktı. Memurlara fark ödenmesi kesinleşirken SSK ve Bağkur emeklisinin 3 aylık artışı yüzde 10 oldu. Her yıl olduğu gibi emekliler ve memurlar ocak ayından sonra temmuz ayında da maaşlarında artış görecek. Bu artışı da yine enflasyon belirleyecek. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

3 AYLIK ORANIN HEPSİ HESAPLANDI

İkramiyesi artırılan, promosyonda güncelleme bekleyen emekliler ile toplu sözleşme heyecanı yaşayan memurların Temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Mart'ta aylık bazda yüzde 2.46 artış gösterdiğini açıkladı. Böylece ilk üç aylık enflasyon yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Ayrıca üç ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 artış oluştu.

FARK KESİNLEŞTİ

Memurların enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşması gerekiyordu. Bu oran ilk 2 aylık enflasyonla aşılmış ve yüzde 1.34 fark ortaya çıkmıştı. Mart verisinin açıklanmasıyla enflasyon farkı daha da büyüdü. Üç aylık verilere göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.83 oldu. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da üç ayda oluşan farkla yüzde 9.02'ye ulaştı. Önümüzde üç aylık enflasyon verisi daha var. Bu oranlara göre hem memurların hem emeklilerin zam oranı daha da artacak.



MAAŞ HESABI DEĞİŞTİ

Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.54'e ulaşmış, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Üç ayda yüzde 9.02 çıkan orana göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 47 bin 670 liraya, memur emeklilerinde 21 bin 387 liraya ulaşacak. Gelecek 3 aylık veriye göre daha da yükselecek.



Mart enflasyonu: Yüzde 2.46

3 aylık oran: Yüzde 10.06

SSK ve Bağkur artış: Yüzde 10.06

Memura 3 aylık fark: Yüzde 3.83

Memur 3 aylık artış: Yüzde 9.02

3 AYLIK EN DÜŞÜK MAAŞLAR



SSK ve Bağkur: 15.959 TL

Memur: 47.670 TL

Memur emeklisi: 21.387 TL