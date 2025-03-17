Ramazan yardımı tazminatı artırır

İşçilere düzenli olarak verilen tüm nakdî ve aynı yardımlar kıdem tazminat hesabında kullanılıyor. Bunların arasında bir kültür haline gelen ramazan kolileri ya da yardımları da var.

Çalışma hayatında en çok tartışılan konulardan birisi kıdem tazminatı. Yasalar çalışanlar için önemli bir güvence olarak bu sistemi kurmuş ama belli şartlar da koymuş. En önemlisi de en az 1 yıl çalışmış olmak ve kendi isteği dışında (belli şartlar hariç) işten ayrılmak gerekiyor. 1475 sayılı yasanın halen yürürlükte olan 14. Maddesi kıdem tazminatını tüm yönleriyle düzenliyor. Burada istifa ederek tazminat alabilmenin istisnaları da sayılıyor. Emeklilik, kadınlar için evlilik, emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak, askerlik gibi birçok sebeple istifa halinde de tazminat alınabiliyor.

HESAPLAMAYA DİKKAT

Kıdem tazminatını almanın dışında hesaplama yöntemleri de belirlenmiş durumda. Mevcut durumda kıdem tazminatı hesaplanırken şu formül uygulanıyor:

Çalışılan süre X brüt maaş (Tavan: 46,655.43 TL)- Damga Vergisi = Ödenecek tazminat.

Burada ortaya çıkan miktardan damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılamıyor.

ARTIRMAK MÜMKÜN

Tazminatın kaç lira olacağını aslında çalışılan yıl kadar formüldeki 'BRÜT MAAŞ' belirliyor. Brüt maaş bordronuzda yazan miktar olarak bilinse de bunu artırmak mümkün. Çünkü brüt maaş sadece maaşınızdan değil, size düzenli olarak yapılan tüm ödemelerden oluşuyor. Burada ödemelerin yada yardımların devamlılık arz etmesi, kesin olması, işyerinde kullanılmak üzere verilmemiş olması gerekiyor.

Örneğin, işveren, her yıl düzenli olarak Ramazan kolisi YA DA NAKDİ OLARAK Ramazan parası veriyorsa; bu da kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir. Yine düzenli ödenen primler, telifler ikramiyeler hesaba katılır. Yapılan ödemeler eklenince alacağınız tazminat da yükseliyor. Bu yüzden hesaplama yapılırken bu ödemelerin de eklenip eklenmediğini mutlaka kontrol edin.

MAAŞA DAHİL EDİLENLER

Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk zammı, temettü, havlu ve sabun yardımı, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, bayram harçlığı.

MAAŞA DAHİL EDİLMEYENLER

Tazminat hesabında bazı ödemeler ise dikkate alınmıyor. Bunlardan bazıları ise şöyle: Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, genel tatil ücreti, doğum ve ölüm yardımı, devamlı olmayan primler, fazla çalışma ve mesai ücreti...