Taban maaş değişiyor... Emekliye yaz takvimi

Mayıs ayı ile birlikte emekliler için yeni ödeme dönemi de başlayacak. Promosyon, ikramiye yeni enflasyon artışı ve taban maaş üç ay içinde gerçekleşecek. Ağustos’ta ise toplu sözleşme ile birlikte iki yıllık haklar belirlenecek.

Emekliler için önemli bir dönem daha başlıyor. Önümüzdeki aydan itibaren birçok ödeme ve maaş artışı belirlenmiş olacak. Promosyondan taban maaşa, toplu sözleşmeden ikramiyeye kadar birçok konuda değişiklik önümüzdeki üç ay içinde gerçekleşecek.

MAYIS AYINDA PROMOSYON:

Emeklilerin banka promosyonlarının da önümüzdeki ay bir protokol imzalanarak güncellenmesi bekleniyor.

Böylece en düşük promosyon miktarları artırılırken Ocak artışıyla birlikte değişen maaşlara göre yeni ödemeler de gerçekleşecek. Şu anda 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişen en düyük promosyon ödemeleri yükselmiş olacak.

Yüksek ödemeler ise bankaların rekabeti ile 24 bin liraya kadar çıkıyor.

Bu rakamın da yükselmesi bekleniyor.

HAZİRAN İKRAMİYE DÖNEMİ:

Emekliler bu yılın ikinci bayram ikramiyesini Haziran başında alacak.

Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce, 2-5 Haziran tarihlerinde Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Emeklilere 4 bin, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 3 bin, yüzde 50 olanlara 2 bin, yüzde 25 olanlara da bin lira verilecek. Mayıs ayı sonuna kadar yeni emeklilik müracaatında bulunanlar da Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek.

TEMMUZ'DA ÇİFTE ARTIŞ:

Emekliler için Temmuz da zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılırken, memur emeklilerine ise Temmuz'da yüzde 5 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri, 25-28 Temmuz tarihlerinde yeni aylıklarını alacak. Memur emeklilerine ise ay başında maaş, sonrasında da fark verilecek. Temmuz ayında ikinci artış ise taban maaşlara olacak. Şu anda 14.469 lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranına göre yeniden yükseltilecek.

AĞUSTOS'DA TOPLU SÖZLEŞME:

Ağustos ayı da memur emeklileri için hareketli geçecek. Bu dönemde önümüzdeki iki yıl için toplu sözleşme yapılacak.

Bu görüşmelerde memurların yanı sıra memur emeklilerinin de mali ve sosyal hakları belirlenecek. Önümüzdeki iki yıl içinde uygulanacak 4 ayrı zam oranı burada belirlenecek. Böylece 2026 Ocak- Temmuz ile 2027 Ocak-Temmuz artış oranları kesinleşmiş olacak. Bu oranların üzerine enflasyon farkları da ekleniyor.