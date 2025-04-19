Kadınlara devlet katkılı sistem

Anneler doğum borçlanması sayesinde 6 yıllık prim satın alabiliyor. Bunun yanında yerine getirilmesi gündemde olan sistem ile çocuklar Fiili Hizmet Zammı uygulaması ile yaş şartını da geri çekebilecek.

Bu senenin Aile Yılı olarak belirlenmesinin ardından kadınlar ve anneler için hem çalışma hayatında hem de emeklilik ile ilgili birçok yeni düzenleme de hayata geçiyor. Özellikle çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için hayata geçirilmesi gündemde olan devlet katkılı sosyal güvence ve emeklilik imkanı daha da genişleyecek. Sadece emeklilik için devlet katkısı değil, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları da ortaya çıkabilecek. Böylece ev kadınları sosyal güvenceye kavuşurken primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Aynı zamanda emeklilik yolu da açılacak. Bunun dışında anneler için yıpranma ile erken emeklilik ve prim katkısı ortaya çıkacak. Söz konusu paket kapsamında hem ev kadınlarına hem de çalışan anneler için Fiili Hizmet Zammı (yıpranma) benzeri bir destek ile hem prim eklenmesi hem de yaş şartının düşürülmesi gündemde olacak. Örneğin 4 yıl çalışan anneye her yıl için bir yıl prim eklenerek 5 yıllık prim geçerli sayılacak. Eklenen prim süresi emeklilik için gerekli olan yaş şartından düşürülecek. Eklenecek prim ve düşülecek yaş şartı çocuk sayısına göre esneklik gösterebilecek. Böylece çok çocuk anne için avantaj olacak. Çocuk sayısı arttıkça prim katkısı ve yaş şartının azaltılması da değişecek.

DOĞUM KATKISI

Anneler için önemli bir prim katkısı da doğumlardan geliyor. Anneler sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için 2160 gün yani 6 yıllık prim satın alabiliyor ve bunu emeklilik günlerine ekletebiliyor. Böylece 6 yıl erken emekli olma imkanı da ortaya çıkıyor. Yaş şartını tamamlayan bir anne 6 yıl dana beklemeden primleri satın alarak erken emekli olabiliyor. Bu kapsamda yüzbinlerce annenin uzun zamandır beklediği sigortadan önceki doğumların borçlanması sistemi de gündeme gelecek. Bu gün doğum borçlanması sadece sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için yapılabiliyor ve anneler bu sayede 6 yıl yani 2160 gün kazanabiliyor. Ancak sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için borçlanma yani prim satın alma yapılamıyor.

NASIL ÖDENECEK?

Ev kadınlarına sosyal güvence isteğe bağlı sigorta ile başlatılacak. Daha önce sigortası olsun ya da olmasın şu anda çalışmayan ya da emekli olmayan 18 yaşını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm ev kadınlarına emeklilik sistemi açık olacak. Bu sisteme başvuracak ev kadınlarının Türkiye sınırları içinde ikamet etmeleri gerekecek. Söz konusu proje ilk etapta sosyal güvence sağlayacak. Bunun için başvuruda bulunan ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile kayıtlı olacak.Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak. Hem emeklilik primleri ödenecek, hem de sağlık primleri yatırılacak. Bu sebeple ev kadınları ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları da sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Söz konusu sigorta yapıldıktan sonra her ay otomatik olarak prim yatırılacak. Ev kadınları böylece bir işyerinde çalışıyor, ya da kendi işini yapıyor gibi primlerini ödeyecek. Primler internet üzerinden yatırılacak. Ödenecek aylık primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Bu oran sistem devreye girdikten sonra daha da artabilecek. Bu yıl için ödenecek aylık primin üçte biri 2 bin 773 lira 92 kuruş olacak. Emeklilik için gerekli 15 yıllık (5400 gün) ödemede devlet desteği bu günkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.

ÖDEMELERİN ÜÇTE BİRİ DEVLETTEN



