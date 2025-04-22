Emekliye vergi yok

Emlak ve kira gelir vergilerinde taksit ile beyanname dönemi devam ediyor. Vergiden muaf kesimler arasında emekliler de var. Ama şartları bilmek lazım...

Her yıl Mart ayı ile birlikte vergi dönemi de başlıyor.

Konut sahipleri ve kirada evi olanlar için hem taksitlerin ödenmesi hem de beyanname verilmesi gerekiyor.

İlk taksit ödemelerinin emlak vergisinde Mayıs ayı sonuna, kira geliri vergisinde ise beyanıyla birlikte 2 Nisan tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Beyanname dönemi bitti şimdi taksit ödeme zamanı devam ediyor. Emekliler bu vergilerden belli şartlarda muaf oluyor. İşte detaylar...

- Emekliler hangi vergileri ödemiyor?

Tek konutu olan emekliler emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi ödemeleri yapmıyor.

Ancak kira geliri elde eden emekliler, diğer mükellefler gibi, eğer 2024 yılı kira geliri 33 bin liranın üzerindeyse beyanname vermek zorunda. Kendileri kiradaysa vergi çıkmayabiliyor.

- Hangi emekliler emlak vergisi ödemiyor?

Emekli olunan tarihten sonraki yıl için emlak vergisi ödenmiyor.

Yani 2024 yılında emekli olanlar bu yıl emlak vergisi ödemiyorlar.

Bu yıl emekli olanlar ise 2026 yılından itibaren emlak vergisi ödemeyecek.

- Emlak vergisi ödememek için hangi şartlar gerekli?

Emeklinin 200 metrekareden küçük Türkiye sınırları içinde tek konutunun olması isteniyor. Eğer bu tek konut sadece yılın bir döneminde oturulan yazlık ya da yayla evi ise muafiyet kapsamında yer almıyor. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar muafiyet kapsamında bulunuyor. Ayrıca emeklinin çalışmaması şart.

- Emlak vergisi muafiyeti için ne yapmak lazım?

Emekliler şartları taşıdıklarına dair bildirim için konutun bulunduğu belediyeye müracaat ediyor. Burada işlemler yapılarak emlak vergisi sıfırlanıyor.

- Geriye dönük vergiler alınabilir mi?

Şartları taşımasına rağmen emlak vergisi ödemiş olan emekliler belediyeye müracaat ederek "yersiz" olarak ödedikleri vergileri 5 yıl geriye dönük olarak geri alabiliyor. Bunun için belediyeye bir dilekçe ile başvurmak gerekiyor.

- Emekli evini kiralamış kendisi kirada ise ne yapacak?

Emekli eğer evini kiraya verip başka bir konutta kirada oturuyorsa 'gerçek gider' yöntemini seçerek kira bedelini gider olarak düşebiliyor. Bu durumda ödediği kira bedellerini kira gelirinden düşerek daha az vergi verebiliyor. Hatta kira giderine göre hiç vergi de çıkmayabiliyor.

ÖDEME VE HESAPLAMA

- Emlak vergisi ne zaman ödenir?

Emlak vergisi ilk taksiti mart, nisan ve mayıs ayı sonuna kadar ödenir. İkinci taksitler ise kasım ayında yatırılır. 2025 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti, 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenebilecek.

Söz konusu verginin ikinci taksitleri, 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

- Emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları şöyle olacak: Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor, Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılacak.

- Emlak vergisi nasıl ödenir?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler Gelir İdaresi'nin internet sitesinden yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.