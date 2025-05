Ev kadınına erken emeklilik

Doğum borçlanmasıyla 6 yıl prim kazanabilen kadınlar yeni sistem ile yıpranma hakkı da elde edecek. Böylece çocuk sayısına göre hem prim katkısı yapılacak hem de yaş şartı öne çekilebilecek.

Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta ile sosyal güvence, emeklilik hakkı ve prim ödemelerinde destek paketinin bir sonraki aşamasında erken emeklilik imkanları ortaya çıkacak. Özellikle annelere çocuk sayısına göre Fiili Hizmet Zammı benzeri bir yıpranma hakkı ile hem prim eklenecek hem yaş şartları geri çekilecek. Bu noktada 6 adımlı bir sistem devreye sokulmuş olacak.

BİRİNCİ ADIM SOSYAL GÜVENCE:

Ev kadınları daha önce sigortaları olsun ya da olması öncelikli olarak bir sosyal güvenceye kavuşturulacak. Yani sigortalı olacaklar. Bu güvence için çalışma şartı olmadan İsteğe Bağlı Sigorta ile sağlanacak. Böylece ev kadınları Bağ-Kur kapsamına alınmış olacak. Bu sayede hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları çocuk, kardeş anne baba gibi yakınları sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.



İKİNCİ ADIM EMEKLİLİK İMKANI:

Sosyal güvenceye kavuşan ev kadınları Bağ-Kur kapsamında emeklilik hakkına da kavuşacak. Eğer daha önce çalışma hayatları olmuşsa ve SSK primleri daha fazla ise bu kez İsteğe Bağlı Sigorta ödemeleri 3.5 yılı geçmez ise SSK'dan emekli olabilecekler. Eğer daha önce hiç prim ödememiş ya da sigortalı olmamışlarsa bu kez Bağ-Kur kapsamında prim ödeyerek emekli olacaklar. Ya da son 3.5 yılı SSK'lı olarak geçirerek yine SSK'dan emekli olma hakkına kavuşacaklar. Emekli olacakları kuruma göre de prim gün sayıları belirlenecek. Kısmi emeklilik şartları 5400 günden ilk sigorta olunan tarihe göre 3600 güne veya 4500 güne kadar çekilebilecek.



ÜÇÜNCÜ ADIM PRİMLER DEVLETTEN:

Ev kadınlarının ödeyecekleri İsteğe Bağlı Sigorta primleri en az asgari ücretin yüzde 32'si kadar belirleniyor. Bu para her ay SGK'ya ödeniyor. Ancak yeni sistemde ev kadınlarının primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Böylece ev kadınları daha az miktar prim parası ödemiş olacaklar. Primlerin önemli bir kısmını devlet karşılayacak.



DÖRDÜNCÜ ADIMDA PRİMLERE İLAVE:

Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanacak. Bu 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek.



BEŞİNCİ ADIM YAŞ ŞARTI ESNETİLECEK:

Prim desteği anneler için emeklilik yaşını da geri çekecek. Ne kadar süreyle prim desteği sağlanmışsa o kadar süre yaştan indirim olacak. Örneğin bir anne 4 yıl çalışmış ve 5 yıllık prim kazanmışsa bu alevi 1 yıl yaş şartından indirilecek. Örneğin 58 olan yaş şartı 57'ye inecek.



ALTINCI ADIM ERKEN EMEKLİLİK:

Prim desteği ve yaş şartının esnetilmesi ile anneler ve ev kadınları erken emekli olabilecek. Böylece daha genç yaşta ve daha az prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşacak. Bu arada 3 çocuk borçlanması ile 2160 güne kadar prim satın alma imkanı olduğu için emeklilik daha da öne çekilebilecek.



YENİ ÇALIŞMA MODELLERİ

Ev kadınları için sosyal güvence ve emeklilik destekleri hayata geçirilirken çalışma hayatına da yenilikler gelecek. Kadınlar ve özellikle anneler için uzaktan çalışma, esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi modeller devreye girecek. Böylece aile hayatı ile iş hayatı arasında denge sağlanacak. Anneler çocuklarıyla daha fazla zaman geçirecek ama işyerini de aksatmadan yapabilecek. Söz konusu uygulamalar sadece biyolojik annelere değil evlat edinen annelere de sağlanacak. Yarı zamanlı çalışma kamuda da devreye girecek. Bunun için yönetmelik hazırlıkları da sürüyor. Çocuklar ilk öğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma fırsatı verilecek.



SİGORTA ÖNCESİ DOĞUMLAR

DOĞUM borçlanması anneler için 6 yıl erken emeklilik anlamına geliyor. Ancak borçlanmada ön şart çocukların sigorta olduktan sonra dünyaya gelmeleri. Çok sayıda kadın da önce çocuk yapıp sonra iş hayatına atılmış durumda. Bu anneler için de sigortadan önceki doğumlara borçlanma yani prim satın alma hakkı getirilmesi de bekleniyor.