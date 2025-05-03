Çalışma hayatı değişiyor

Son 23 yılda 23 devrim niteliğinde düzenleme hayatımıza girerken yenileri geliyor. Bundan sonraki dönemde ikinci emeklilik, uzaktan esnek çalışma gibi çok sayıda yenilik de hayatımıza girecek. Türkiye'de çalışma hayatında kronikleşmiş birçok sorun, son 23 yıllık AK Parti Hükümetleri dönemde bir bir çözüme kavuşturuldu. Böylece çalışma hayatında önemli değişiklikler hayatımıza girerken yenileri de hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde yeni düzenlemeler ile çalışanların emeklilerin, ev kadınlarının hayatında yenilikler devreye girmiş olacak. Bu yeni düzenlemelere kısaca bakalım.



MEMUR ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA:

Özel sektörde çalışan anneler için devrede olan ve çocuk sayısına göre 6 aya kadar uzayan tam maaşlı yarı zamanlı çalışma ile, çocuk 6 yaşına gelene kadar sürecek yarı maaşlı yarı zamanlı çalışma kamu çalışanlarını da kapsayacak. Bu konuda hazırlanan yönetmelik taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yeni düzenlemeden sadece anneler değil, memur babalar ve evlat edinenler de yararlanabilecek. Yönetmelik taslağını bu köşeden paylaşmıştık. Üzerinde çalışma sürüyor, yönetmelik ile hangi alanlarda yarı zamanlı çalışma yapılacağı da belirlenmiş olacak.



BAĞKURLU ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK:

Özellikle basit usulde vergilendirilen ve 10 kişiden az çalışanı bulunan küçük esnafı ilgilendiren bu düzenleme hayata geçirildiğinde Bağ-Kur'da 9 bin olan prim gün sayısı şartı 7.200'e düşürülecek. Böylece küçük esnaf yaş şartını tamamladığında 5 yıl (1800 gün) daha az prim ödeyip 5 yıl erken emekli olma hakkına kavuşacak.



EV KADINLARINA SOSYAL GÜVENCE:

Aile Yılı kapsamında hayata geçecek düzenleme ile ev kadınları sosyal güvenceye kavuşacak. Bu sayede emekli de olabilecek. Ödenecek aylık primlerin üçte birini de devlet karşılayacak. Sonraki adımda çocuk sayısına göre annelere Fiili Hizmet Zammı uygulanacak, yıpranma sistemiyle primleri artacak ve yaş şartları düşecek.



BİRİNCİ DERECEDEKİ MEMURA 3600 EK GÖSTERGE:

Daha önce çıkartılan 3600 ek gösterge ile milyonlarca kamu çalışanının emekli maaşı ve ikramiyeleri artmıştı. Şimdi birinci dereceye çıkmış bir memur için otomatik olarak 3.600 ek gösterge uygulanması ile ilgili düzenleme de sırada bekliyor. Bu uygulama görevdeki memurlarla ilgili olacak emeklileri ilgilendirmeyecek.



ÇALIŞANLARA İKİNCİ EMEKLİLİK:

Orta Vadeli Program'da da yer alan tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Böylece çalışanlar için ikinci bir emeklilik hakkı doğacak ve Bireysel Emeklilik Sistemi ile birlikte çalışanlar için ikinci bir prim ödenecek ve 10 yıl 56 yaş şartı ile ek emeklilik gelecek.



UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA:

Bir süredir özel sektörde uygulanan uzaktan çalışma kamuda da devreye alınacak. Ayrıca esnek çalışma modeli ile çalışma saatleri değişebilecek. Böylece iş ve özel hayat dengesi sağlanmış olacak. Yeni modeller ile ilgili yasal alt yapı da oluşturulacak.



DOĞUM İZNİ UZUYOR:

Aile Yılı kapsamında annelerin çalışma hayatında daha çok yer almaları ve bunu yaparken çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmelerinin önü de açılacak. Burada 8 hafta olarak uygulanan doğum izinlerinin artırılması sağlanacak.



HAFTALIK İZİNLERİN DEĞİŞİMİ:

Orta uzun vadede devreye girecek bu uygulama şu anda dünyanın değişik ülkelerinde deneniyor. Haftalık izin günlerinin 2'den 3'e çıkması çalışma günlerinin 4'e düşürülmesi üzerinde çalışmalar sürüyor.



23 YILDA GERÇEKLEŞEN 23 DEVRİM

-5 milyon emekliye intibak

-İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

-Genel Sağlık Sigortası uygulaması

-1 Mayıs resmi bayram oldu

-İşsizlik ödeneği devreye alındı

-Bağ-Kurlu emekli esnaf için kesinti kaldırıldı

-Memur emeklilerinin 30 yıl üzeri hizmetleri emekli ikramiyelerine yansıtıldı

-Uzaktan çalışma yasal olarak belirlendi

-Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödendi

-Annelere üç çocuk borçlanma imkanı

-Sözleşmelilere ve 4c'lilere kadro

-5 milyon EYT'liye emeklilik imkanı

-3600 ek gösterge artışı

-1 milyondan fazla taşerona devlette kadro

-Emeklilere bayram ikramiyesi ve promosyon

-Annelere yarı zamanlı çalışma imkanı

-Vergisiz asgari ücret

-Emekliye taban maaş uygulaması

-Arabuluculuk sistemi ile iş davaları kolaylaştı.

-Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılıp örgütlü çalışma kolaylaştırıldı.

-Geçici işçilere 12 ay çalışma imkanı

-Ücretsiz izin için nakit ödeme imkanı getirildi

-Üniversiteli gençlere çalışma imkanı