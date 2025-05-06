Emekliye zam memura fark... 4 Aylık oran belli oldu

Nisan enflasyonu ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun 4 aylık artışları da kesinleşmiş oldu. Mayıs ve Haziran enflasyonları ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve maaşlar değişecek.

Milyonlarca emekli ve memur için yılın ikinci maaş artışına iki ay kaldı. Buna göre de 4 aylık oran ortaya çıkarak Temmuz artışıyla ilgili önemli bir ipucu alınmış oldu. Nisan ayı enflasyon yüzde 3 çıkarken dört aylık enflasyon oranı da yüzde 13.36 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık artışı yüzde 13.36 olarak kesinleşti. Memurlar ve memur emeklilerine bakıldığında ise 4 aylık enflasyon farkı yüzde 6.94 oldu. Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin 4 aylık artışı yüzde 12.29 olarak kesinleşmiş oldu.Şimdi bu oranlara iki aylık veri daha eklenecek. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve emekliler ve memurlar için 2025 yılının ikinci maaş artışı da yapılacak.

4 AYLIK DEĞİŞİMLER

Nisan enflasyonu ile birlikte 4 aylık enflasyon oranına göre taban maaşlar da yeniden hesaplanmış oldu. Hesaplanan bu maaşlar Mayıs ve Haziran enflasyonlarının eklenmesinden sonra artacak. Ancak şu anki rakamlar kesinleşmiş oldu. Buna göre 4 aylık enflasyona göre taban maaşlar şöyle gerçekleşti:

MEMUR MAAŞLARI DA DEĞİŞTİ

4 aylık enflasyon rakamının yüzde 13.36 çıkmasından sonra memurlar ve memur emeklilerinin f arkı yüzde 6.94 4 aylık artışları da yüzde 12.29 oldu. Buna göre hem emekli memurların hem de memurların maaşları değişti. 4 aylık artış ile yeni maaşlar hesaplandı. Bu maaşlara eke aylık enflasyon verisi daha eklenerek artırılacak. Kesin rakamlar Temmuz ayında oluşacak. Ancak kesinleşen 4 aylık yeni maaşlar şöyle oldu:

MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞLARI

TEMMUZDA NELER DEĞİŞECEK?

Nisan ayının enflasyon oranından sonra sırada iki ayrı veri daha bekleniyor. Mayıs ve Haziran enflasyonları ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkacak. Buna göre de hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hem de memur emeklileri ile memurların yeni artış oranları ortaya çıkacak. Kesin rakamlar 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi ile belli olacak. Temmuz ayında hem emekliler hem de memurlar artırılmış yeni maaşlarını alacak. Yapılan tahminlerden yola çıkarak artış oranları şöyle hesaplanıyor: