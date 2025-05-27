Emekliye yeni ikramiye

Bu yılın ikinci bayram ikramiyesi önümüzdeki hafta hak sahiplerine ödenecek. 4 bin liraya çıkartılan ikramiyeden yararlanmak için bu hafta sonuna kadar başvuru yapmak gerekiyor.

Milyonlarca emekli, dul yetim maaşı alan ve diğer hak sahipleri bu yılın ikinci ikramiyesini önümüzdeki hafta alacak. Ramazan Bayramı ile birlikte ödenen ilk ikramiyeler artırılmış ve 4 bin liraya çıkartılmıştı. Böylece emeklilerin yıllık ikramiye tutarı 8 bin liraya çıkmıştı. Bu yılın ikinci ikramiye ödemesi ise önümüzdeki hafta Kurban bayramı öncesinde yapılacak. Bu ikramiyeyi halen emekli olanlar, dul yetim maaşı alanlar ve diğer hak sahipleri alacak.

NASIL ÖDENİYOR?

Bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK'dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor. Dolayısıyla emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, malulen emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyorlar. Yani ikramiye hak etmek için ikramiyenin ödendiği tarihte SGK'dan maaş alıyor olmak lazım. Emeklilik başvuruları hangi ay yapılmışsa ödemeler bir sonraki ayın 1'inden itibaren hesaplanıyor. Dolayısıyla 31 Mayıs tarihine kadar (bu tarih dahil) emeklilik için başvuranların maaş hesapları 1 Haziranda başlatılacak. Bu yüzden Haziran'da ödenecek ikramiyeyi hak etmek için Mayıs sonuna kadar başvuruyu tamamlamak gerekiyor. Bu hafta başvuruları tamamlayanlar ikramiyeleri hak edecek.



NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Dolayısıyla 2-5 Haziran tarihleri arasındaki hafta emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye ödemeleri için herhangi bir başvuru yapmak gerekmiyor. Ödemeler otomatik olarak emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin maaş aldıkları banka şubesine yapılıyor.



KAÇ LİRA ÖDENİYOR?

İkramiye emekliler açısından maaşı ne olursa olsun eşit olarak 4 bin lira şeklinde ödeniyor. Ancak dul yetim maaşı alanlar ile iş göremezlik ödeneği alanlar maaş hisse oranında ikramiye alıyorlar. Yani maaş hisseleri ne ise ikramiye de o nispette ödeniyor. Örneğin yüzde 75 oranında ölüm maaşı alan eşe 3.000 TL, yüzde 50 oranında ölüm maaşı alan eşe 2 bin lira ikramiye ödeniyor.



KİM NE KADAR ALACAK?

.Emekli: 4.000 TL

.Ölüm aylığı (% 75): 3.000 TL

.Ölüm aylığı (% 50): 2.000 TL

.Ölüm aylığı (% 25): 1.000 TL