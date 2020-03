En sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim; çok korkuyorum. Neden korktuğumu söylememe gerek bile yok değil mi? Öyle ortak bir duygu yaşadığımız...



Akrabalarımı, eşimi dostumu, komşumu kaybetmekten; dile getirmek bile istemediğim daha pek çok yaşanabilecek ve yaşanamayacak her şeyden...

Tüm insanlık küresel bir sınavdan geçiyoruz adeta... Sınavdan başarılı çıkıp çıkamayacağımız konusu tam bir muamma.

Boşalan market rafları geliyor gözümün önüne. "Anne, hepsini almayalım, başkalarına da kalsın" diyen çocuk sesleri duyuyorum uzaklardan. Utanıp sepetindeki birkaç kutu sütü usulca geriye bırakan yaşlı teyzedeki mahcubiyeti hissediyorum...



MİS GİBİ KOKULAR

Yolda karşılaşan iki amcadan biri uzaktan selam vermeye çalışırken, diğerinin ısrarla sarılıp öpme çabasına sinir oluyorum. "Bize bir şey olmaz yahu" derken, araya girmemek için çok ama çok zor tutuyorum kendimi.

Metroda mümkün mertebe birbirlerine uzak oturan insanlar görüyorum.

Mecburiyeti olmayanlar pek çıkmıyor gibi, öyle bir sakinlik... Fıs fıs sıkılan dezenfektanlar, kolonyalı mendiller...

Mis gibi kokuyor sokaklar.



ELE YAZILAN MESAJ

Sosyal medyada takip ettiğim çok değerli uzmanlar var. Her paylaştıkları ayrı bir fayda sağlıyor her birimize.

Mesela Twitter'daki adıyla Dr.Sarper...

Sevdiklerinizin eline 'beni yıka' yazın diyor. O günden beri Deniz'in eline her sabah aynı yazıyı yazıyorum ve "Akşama kadar bu yazı silinecek" diyorum ve "Acaba ellerini yeterince yıkadı mı?" diye endişelenmekten kurtuluyorum.

Dr. Sarper en son 'evde karantina' şartlarını paylaştı. Sadece korona virüsü değil. tüm bulaşıcı hastalık ve hastalık şüphesi durumlarında uygulanıp hayat kurtaracak birkaç basit kural. Kendisi güzel derlemesi Uzm. Dr. Müge Sürmeli Akalın'a teşekkür etmiş. Ben de burada sizlerle paylaşıyorum:

EVDE KARANTINA

1) Mümkünse hasta kişiye ayrı bir oda ve tuvalet verilmeli ve odanın kapısı sürekli kapalı tutulmalıdır.

2) Hastaya bakacak kişi belirlenmeli ve odaya her giriş çıkışta ellerini en az 20 saniye sabunlu su ile yıkamalıdır.

3) Hasta kişi oda dışında maske takmalı ve ev halkından en az 2 metre uzak durmalıdır. Hasta maske takmakta zorluk yaşıyorsa odadan çıkmamalı ve bakım veren kişi maske takmalıdır.Evdeki evcil hayvanlar da taşıyıcıdır. Hastadan uzak tutulmalıdır.

4) Hasta kişi hapşırık ve öksürük sırasında tek kullanımlık peçete ile yüzünü kapatmalı ve derhal peçeteyi çöpe atmalı, ellerini yıkamalı veya en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı ile elini temizlemelidir.

5) Kapı kolları, dolap kulpları, masalar, sehpalar, merdiven korkulukları, tuvaletler ve lavabolar, sifon kolları, lamba düğmeleri ve cep telefonu, kumanda gibi aletler sık sık dezenfekte edilmelidir.

6) Tabak, bardak gibi ortak kullanılan eşyalar ayrılmalı, hasta kişi kullandıktan hemen sonra sabunlu su ile yıkanmalı ve havlu gibi eşyalar ortak kullanılmamalıdır.

7) Ev sık sık havalandırılmalı veya havalandırma sistemi düzenli çalıştırılmalıdır.

8) Nefes darlığı veya nefes almada zorluk, şiddetli vücut ağrısı, göğüste basınç tarzında ağrı, bilinç bulanıklığı veya sürekli uyku hali, dudaklarda ya da yüzde morarma görülürse hastaneye başvurulmalıdır.

"Her şerde hayır vardır" sözü umarım her birimiz için gerçek olur ve bu zor süreçten mümkün olan en az kayıpla çıkmayı başarırız.

Bunun yolu da hem 'ben' hem de 'biz' bilincini geliştirmekten geçiyor.