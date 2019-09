KOÇ: İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Bugün, özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, gerçek isteklerinizi içinizde saklamak zorunda kalıyorsunuz.



BOĞA: PARA kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Kendi gücünüzü ispat etmek için, başlattığınız mücadelenin içinde olmaktan, büyük bir zevk alıyorsunuz.



İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Yatırımlarınız konusunda kimseye güvenmiyor ve kazançlarınızı kendiniz takip etmekten hoşlanıyorsunuz. Fizikselliğinizi ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.



YENGEÇ: ÇEVRENİZDE otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Bugün, güçlü sezgilerinizle, yaşamı araştırmak istiyorsunuz.



ASLAN: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Aşk konusunda, özgürlükçü yapınız hiç kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz. Bugün, güvene ihtiyacınız var.



BAŞAK: İŞİNİZLE ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Özellikle bugün, iddialı davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz. Bugün randevularınıza geç kalmayın.



TERAZİ: DİNGİN yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Kafanızda her zaman, uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var.



AKREP: MADDİ konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı alışkanlıklarınızın sizi zorlamasına izin verdiğiniz müddetçe, bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz.



YAY: MADDİ konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz. Bugün, ailenizin sizden beklediği yardımı en kısa zamanda yerine getirmek isteyeceksiniz.



OĞLAK: BİLİNÇALTINIZIN sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat, kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.



KOVA: KENDİNİZİ her zamankinden farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duyguları ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmeniz, sizin hatanız. Ay'ın bulunduğu konum, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor.



BALIK: ÇALIŞMA yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Kişileri yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız.

