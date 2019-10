KOÇ: AİLENİZLE ayrı düşüncelere sahip oluşunuz ve bazı hareketleriniz onlar tarafından tepki ile karşılanabilir. Kişisel özelliklerinizi vurgulayan tavırlarınızı denetlemek zorundasınız. Özgürlükçü yapınızı olumlu kullandığınız zaman, çevrenizle anlaşmanız daha da kolaylaşıyor.



BOĞA: YAKIN çevre ilişkilerinde yapıcı olmak istiyor ve düzen bozmaktan çekiniyorsunuz. Geriye dönük olayların tortuları ile karşılaşabilirsiniz. Alışkanlıklarınızın dışına çıkmaktan hoşlanmıyorsunuz. Bir çok engeli azimli ve inatçı yönünüz sayesinde aşacaksınız.



İKİZLER: AŞK yaşantınızda olabilecek değişimlere hazırsınız. Yaşama farklı biçimde bakışınız, çevreniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Sosyal ilişkilerinizi partnerinizin istekleri doğrultusunda yönlendirmeniz, her ikinizi de mutlu edecek. Kendi doğrularınızla olayları çabuk kaynaştırabiliyorsunuz.



YENGEÇ: AY burcunuzda ilerliyor. Duygularınızı ifade ederken, enerjik ve yaratıcı tavırlarınızla dikkat çekmeyi başaracaksınız. Kişisel isteklerinizde artış, işler konusunda da başarılı olmanızı sağlayacak. Duygusal konularda hata yapmak istemiyorsanız, düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız.



ASLAN: ÇEVRENİZE yapıcı davranarak, farklı yapınızı ortaya koyuyorsunuz. Sizi her zamankinden daha da hareketli görenler, yüksek enerjinizin etkisinde kalıyorlar. Evinizle ilgili değişimlere yoğunlaşabilir ve yenilik için kolları sıvayabilirsiniz. Eski sorunlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.



BAŞAK: YAŞAMINIZDA farklı şeyler yapmak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Ay'ın konumu, çevre ilişkilerinizde sizi belirgin duruma getiriyor. Hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Karşıt ilişkilerinizde yapıcı davranışlarınızla ve etkili konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.



TERAZİ: BİLİNÇALTI kapasitenizin dışında gelişen olaylar kafanızı karıştırabilir. Ay'ın konumu, uzun yollarla ilgili yolculukları gündeme getirebilir. Duygusal motifler taşıyacak bu seyahatlerde, kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili sürprizler söz konusu olabilir.



AKREP: İSTEKLERİNİZE mantık çerçevesi içinde yaklaşırken, maddi olanaklarınızın sınırlarını zorlayabilirsiniz. Kişisel zevkleriniz ön planda olacak. Kendinizle ilgili değişimlere hazırsınız. Özel yaşantınızda ihtiyacınız olan motivasyon, kazançlarınızın paralelinde artacak.



YAY: ÇEVRE ilişkilerinizde mantığınızın üzerinde gelişen bir sezgi gücünüz var. Daha önce yaptığınız yatırımlardan elde ettiğiniz karlar olabilir. Yapacağınız atılımlarda başarılı olacaksınız. Almak veya satmak istediğiniz gayri menkulünüz için uygun bir gün.



OĞLAK: GÜCÜNÜZÜN yüksek oluşu ve maddesel konularla ilgili çabalarınız sizi olumlu etkiliyor. Arkadaşlarınızla tartışma yaratacak konulardan uzak kalmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda farklı fikirlerin ortaya çıkmasıyla, bazı istenmeyen durumlara hedef olabilirsiniz.



KOVA: GÜCÜNÜZÜ ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız. Kendinizi sorgulamaktan yorulmamalı, ve olaylara akılcı bir şekilde yaklaşmalısınız. Kafanızda değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra vazgeçebilirsiniz.



BALIK: ÇEVRENİZLE istediğiniz iletişimi kuracağınız bir gün içindesiniz. Arkadaş çevrenizle uyumlu beraberlik söz konusu ve kendi isteklerinizi destekleyecek çalışmalar peşindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda, çevrenizi çok çabuk etkiniz altına almanız, sizi farklı bir konuma getiriyor.