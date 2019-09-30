KOÇ: BÜYÜK rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, engellere takılabilirsiniz.



BOĞA: AY, karşıt burcunuzda ilerliyor ve duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle ilgili iletişim konusunda bazı problemler yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var. Alınganlık göstermeniz için hiçbir neden yok.



İKİZLER: TOPLUMSAL enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılı davranıyorsunuz.



YENGEÇ: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz. Hissettiğiniz gibi yaşamak istemeniz en doğal hakkınız.



ASLAN: AY, Akrep burcunda ilerlemekte ve derin düşünceler içinde hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız.



BAŞAK: BUGÜN birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal problemler yaşamak istemiyorsanız, iş ilişkilerinize belli bir mesafe getirmek zorundasınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.



TERAZİ: YAKIN dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Bugün, derin konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Kendi içinizde çözmeniz gereken problemleri asgariye indirmeye çalışmalısınız.



AKREP: YARATICI yönlerinizi kendi tarzınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman yakalıyorsunuz. Sanatsal olayların gündem kazanmasıyla yaşamınız renkleniyor. Beklentilerinizle ilgili olumlu olaylar karşınıza çıkacak. İsteklerinizi kolay bir şekilde ortaya koyacaksınız.



YAY: ÇEVRENİZDE ani gelişebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız. Duygusal anlamda güzel dostluklar ve işbirlikleri gündeme gelecek. Bugün, uzaklara gitme gibi hislere kapılabilirsiniz. Düşüncelerinizde değişim oluyor ve bazen siz bile, bu değişime hayret ediyorsunuz.



OĞLAK: BUGÜN, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Her zaman, maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Kişisel olaylarınız adına yapacağınız yollardan karlı çıkacaksınız.



KOVA: ÇEKİCİLİĞİNİZİ istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Terazi'de ilerleyen Venüs, sizi son derece ilginç kılarken, karşı cins üzerinde elektriğiniz çok yüksek. İsteklerinizde artış var. Hızlı hareket etmek istiyor ve duygularınızın götürdüğü yere gitmekten kendinizi alamıyorsunuz.



BALIK: SİSTEMLİ olduğunuz zaman, kendinizi daha rahat ve girişken hissediyorsunuz. Mars'ın açısı enerjinizi olumlu desteklemeye devam ediyor. Bugün, girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalı ve duygusal yanlarınızı ön plana çıkarmaktan vazgeçmelisiniz.

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