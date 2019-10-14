KOÇ: Ay burcunuzda ilerliyor. Kafanızda her zaman uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlerseniz, ilişkiniz her anlamda pozitif olacaktır. Özgün bir kişiliğiniz var.



BOĞA: Ailenizle iç içe yaşamaktan mutlu olacağınız bir gün. Enerjinizi sevdiklerinizle paylaşmak için imkanlarınızı kullanmalısınız. Evinizi yenilemek için kullanacağınız imkanları yeniden gözden geçirmelisiniz. Bazı sorunlara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız.



İKİZLER: Günlük yaşamınızda bir arada olduğunuz, birlikte işler yaptığınız kişilerle olan paylaşımlarınız, aslında diğer çevre ilişkilerinizden farklı değil. Maddesel konularda ise düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, iş koşullarınızı değiştirmek istiyorsunuz.



YENGEÇ: Olayların sonrasını görmeden, hiçbir olaya evet demiyor ve sonuçlarda haklı olan siz oluyorsunuz. Bugün, çabalarınızın olumlu geliştiğini görmek sizi sevindirecek. Farklı bakış açınız ufkunuzu genişletiyor. Yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.



ASLAN: İş yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile, inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde işinizde istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Bazen gereğinden fazla katı davranışlar sergiliyorsunuz. Bugün özel duygularınızı kendinize saklamalısınız.



BAŞAK: Dostluklarınızı sağlam temeller üzerinde götürme niyetinde olmanıza rağmen, herkese inanmadığınız için olayları farklı şekilde irdeleyebilirsiniz. Mantıklı davranmanın faydasını göreceksiniz. Gücünüzü ortaya koymak için detaylara bakmalı ve adımlarınızı sağlam atmalısınız.



TERAZİ: Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Bugün kendini aşma konusunda oldukça ısrarcı davranmak isteyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissetmeniz, biraz da çevresel motivasyonunuzla eşdeğerde ilerliyor.



AKREP: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları akıllıca kullanacaksınız. Girişimciliğinizi ön plana çıkaracaksınız. Siz, kendi tarzınızla hareket etmekten yanasınız. Şartlarınız konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

YAY: İlişkilerinize yoğunluk kazandırmak sizin elinizde. Bugün Ay, aşk ilişkilerinize belli bir enerji veriyor. Beraberliğinize mantıksal yaklaşmanız sonucunda karşı tarafın da sizden beklediği davranışlar olacaktır. Bazı pürüzleri çözmenin keyfini yaşayabilirsiniz.



OĞLAK: Duygusal konularda farklı bir algılama şekliniz var ve sizi mutlu edecek olayların derin bir anlam ifade etmesini bekliyorsunuz. Bugün, hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu bir şekilde kullanacaksınız. Ufkunuz genişliyor.



KOVA: Bugün birçok olayın üstesinden gelebilecek güçtesiniz. Birçok kişinin zorlandığı konularda pratik zekanız önem kazanıyor. Farklı yollardan sonuca ulaşmanız mümkün. Rutin yaşam tarzı size göre değil ve kaprisli olmanızın tek nedeni monoton yaşam şekli.



BALIK: Yaşadığınız alınganlıkların temelinde egoistliğiniz yatıyor. Coşkunuzun olmadığı bir potansiyel istemiyor ve olayları kendi dairenizin içinde odaklaştırmak istiyorsunuz. Etkinliğinizi kaybettiğiniz ilişkilerden kopmayı denerseniz karlı çıkacaksınız.