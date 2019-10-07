KOÇ: ÖNEMLİ anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, engellere takılabilirsiniz. Bazılarınız, çevrenizdeki kişilerin sağlık sorunları ile ilgilenebilirler.



BOĞA: KARŞIT düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda oldukça başarılı davranıyorsunuz. Soğuk algınlığına dikkat!



İKİZLER: BİLDİĞİNİZ konularda konuşmanız gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Bazen kendinizi tutamıyor ve müdahale etmemeniz gereken konulara el koyuyorsunuz. Bugün kardeşlerinizle yaptığınız işbirliğiniz pekişiyor.



YENGEÇ: AŞK yaşantınızda hareketli günler sizi bekliyor. Yapacağınız birçok kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri hiçbir çaba sarf etmeden etkileyecek ve daha sonra onların ilginç teklifleri ile karşılaşacaksınız. Bugünlerde enerjiniz hayli güçleniyor.



ASLAN: BUGÜN çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz. Uzun süredir saç bakımınızı ihmal diyorsunuz.



BAŞAK: AY, kombinasyon burcunuz Oğlak'ta ilerliyor ve kendinizle ilgili arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınızın çok yüksek olduğu bir gün. Yaptığınız çalışmaların size sağlayacağı avantajları düşünürseniz, vereceğiniz tavizlerin önemli olmadığını göreceksiniz.



TERAZİ: YENİ başlattığınız çalışmalarda başarılısınız. Cesur ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Ay, Oğlak'ta ilerlerken, çevrenizde kurduğunuz sağlam dostlukların ve iletişim konusunda başarılı performansınızın size yapıcı etkisini gördükçe daha mutlu olacaksınız.



AKREP: DAĞINIK çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün. Duygularınızı içinizde hapsetmeyin. Bugün paylaşımlar için uygun bir gün.



YAY: ÇEVRENİZE bağlı yaşamak zorunda değilsiniz. Mars, çevre ilişkilerinizde temkinli yapıyor. Jüpiter burcunuzda ilerlerken, duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, macera türü ilişkilere kalbiniz daima kapalı. Karamsar davranışlarınız yüzünden kimseyi sıkmayın.



OĞLAK: AY, burcunuzda ilerliyor. Bugün hayata sevimli bir şekilde bakıyorsunuz. Girdiğiniz topluluklarda dikkat çekiyorsunuz. Gün içinde duygusal davranışlar gösterip, bazı kişilerle aranızda istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Sözlerinize hakim olmak size çok şey kazandıracak.



KOVA: BUGÜN, arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Siz sabit düşünmekten vazgeçmiyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, kendinizi aşma konusunda size yardım ediyor.



BALIK: AŞKTA kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, bugün yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.

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