KOÇ: YATIRIMLAR konusunda inatçı tablo çiziyorsunuz. Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü, aynı zamanda başarılı olma konusunda destekleyici zemin hazırlıyor. Kendinize güvenmenize rağmen, aile içi ilişkilerinizde, karşılaştığınız problemlerde etkin olamıyorsunuz.



BOĞA: AY, karşıt burcunuz Akrep'te ilerliyor ve sosyal ilişkilerinize renklilik getiriyor. Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla görüşme ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.



İKİZLER: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kurabileceğiniz bir gün. İlişkilerinizde, partnerinizin etkisinde kalacak ve sosyal yaşantınızda gereken desteği göreceksiniz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.



YENGEÇ: AİLE içinde kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için, özgürlüğünüzü sorguluyorsunuz. Geleneksel yapınızı kolay sentezleyebileceğiniz bir gün içindesiniz. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.



ASLAN: FİNANSAL konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Maddi konulara yaklaşım tarzınız son derece dürüst ve direk. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, istediğiniz performansı yakalayacak ve kişisel isteklerinizi gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız.



BAŞAK: HEDEFLERİNİZİ yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Mesleki konuların ön sıralarda yer alması sonucunda, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Bugün, disiplinli davranmakla birçok başarıyı garantileyebilirsiniz.



TERAZİ: BUGÜN, olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz.



AKREP: ÇEVRENİZLE paylaşmak adına yaptığınız çalışmaların, ödülünü beklemeniz en büyük hakkınız. Hayal kırıklığı yaşadığınız zaman, kendinizi her şeyden soyutluyorsunuz. Eski bir teklif tekrar sunulabilir. Karar vermeden önce detaylar üzerinde durmalı ve acele etmemelisiniz.



YAY: ZAMAN kavramı ile problemleriniz var. İşlerinizi zamanında yetiştirerek gerekli disiplini sağlamalısınız. Kendinizi ifade ederken, baskıcı kişiliklere karşı tepki oluşturacaksınız. Mars'ın konumu, kariyer evinizde daha fazla çalışmanız gerektiğini gösteriyor.



OĞLAK: ENERJİNİZİ en iyi şekilde ortaya dökebileceğiniz bir gün. Sosyal çalışmalardan hoşlanıyor ve bu konuda çevrenize de destek vermek istiyorsunuz. Hızlı gelişen olaylara karşı kendinizi koruma altına almalı ve gücünüzü bölmemelisiniz. Egonuzu dizginleyin!



KOVA: ÇEVRESEL ilişkilerinizin güçlü bir şekilde gündeme gelmesiyle, sizi fazla meşgul edecek alanlarınız artıyor ve gözlemci yönünüz ortaya çıkıyor. Gerekli donanımızın sağlayacağı avantajlara güvenmelisiniz. Ele aldığınız konuları derin araştırma konusu haline getiriyorsunuz.



BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE gün be gün aşama içindesiniz. Olaylara her zamankinden daha yapıcı yaklaşmanız, partnerinizi ihmal etmenize neden olabilir. Gücünüzü kendi çabalarınız sayesinde ortaya koyuyorsunuz. Girişimciliğinizi istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz.